Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány szerint mindkét e heti mérkőzését meg akarja nyerni a férfi kosárlabda-válogatott, amely a 2021-es Európa-bajnoki selejtezősorozat csütörtöki nyitányán a címvédő szlovénokat fogadja Szombathelyen.

A Kecskeméten készülő nemzeti csapat hétfői sajtótájékoztatóján a szakvezető közölte, minden behívott játékos rendelkezésre áll, a csapatkapitány Keller Ákos vasárnap még bajnokit vívott az olasz Capo d'Orlandóval, és a nap folyamán csatlakozik társaihoz.

"A mostani szlovén csapat gyengébb, mint az Eb-n volt, de öten itt lesznek abból a keretből" - utalt a leköszönő kapitány arra, hogy a vendégek két legnagyobb sztárja, Luka Doncic (Dallas Mavericks) és Goran Dragic (Miami Heat) NBA-s elfoglaltságai miatt kihagyja az Eb-selejtezőket.



"Az ellenfélből többen meghatározó játékosok olasz, spanyol vagy török klubjukban, és rendkívül agresszív a külső soruk, igazi "dobócsapat". Kérdés, hogy mi milyen választ tudunk adni a kinti dobásokra. Ami vasárnap Ukrajnát illeti, közülük heten edződnek erős bajnokságokban, masszív csapatot alkotnak, amelyet azért idehaza majd meg kellene vernünk. Most idegenben nehéz dolgunk lesz, de mindkét e heti meccsünkre úgy megyünk ki, hogy meg akarjuk nyerni" - tette hozzá.



Ivkovics Sztojan elmondta, örül, hogy Szalay Ferenc, a szövetség (MKOSZ) elnöke korábban meglátogatta a válogatottat az edzőtáborban, és sokat beszélgettek az MKOSZ vezetőjével.



"Mindegy, ki jön utánam a kapitányi poszton, minden játékosnak kötelessége a válogatott rendelkezésére állni, mert ez a magyar kosárlabda érdeke" - fejtette ki a horvát-magyar szakember, aki január elején jelentette be, hogy leül a Kaposvári KK kispadjára, noha a szövetség részéről az alkalmazásának egyik feltétele az volt, hogy élvonalbeli klubnál nem végezhet szakmai munkát. Ivkovics ezért január végén felajánlotta lemondását, amit az elnökség elfogadott azzal, hogy a felmondási időben igényt tart a munkájára. Ez azt jelenti, hogy a februári Eb-selejtezőkön még ő irányítja a nemzeti csapatot.



A hétfői sajtótájékoztatón Horváth Péter csapatvezető közölte, olyan időszak után van a férfi válogatott, amelyben visszaküzdötte magát Európa középmezőnyébe, és stabilizálta a helyét. A következő cél az, hogy a soron következő kontinenstornán is ott legyen a gárda, efféle "duplázásra" a 60-as évek óta nem volt példa.



A nemzeti együttes képviseletében Váradi Benedek arról beszélt, hogy társaival együtt mindig szeretnek visszajönni a válogatottba.



"Jó egy kicsit kiszakadni a klubéletből, és feltöltődni a régi ismerősök között. Nagy feladatok várnak ránk, mi pedig várjuk már a meccseket" - jelentette ki.



A nemzeti csapat a 2021-es kontinenstorna selejtezőjében Ausztriával, Ukrajnával és Szlovéniával került egy csoportba, amelyből az első három jut ki majd a Németországban, Olaszországban, Csehországban és Grúziában sorra kerülő Eb-re. A kvalifikáció első két mérkőzésén a magyarok csütörtökön Szlovéniát fogadják Szombathelyen, majd vasárnap az ukrajnai Zaporizzsjában lépnek pályára. A további négy találkozóra novemberben, illetve jövő februárban kerül sor.

