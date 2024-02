A nemzeti csapat péntek óta edzőtáborozik Szombathelyen, ahol vasárnap majd az olaszokat fogadja a második fordulóban. A Schaeffler Arena Savariában tartott kedd délelőtti edzésen a decemberben kinevezett szlovén szakvezető elsőként a Falcóval töltött éveket idézte fel az MTI-nek.

„Amikor Szlovéniából jövök autóval, és beérek a városba, rögtön megrohannak az emlékek. Jól ismerem az öltözőt és a konditermet is, mintha el se mentem volna innen. Sosem felejtem el az itt töltött három évet" - utalt arra a ljubljanai tréner, hogy 2018-tól 2021-ig a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely felkészülését irányította, s a vasiakkal két bajnoki címet (2019, 2021) és egy Magyar Kupát (2021) nyert. „Nagy kihívás ez most nekem, de motivált vagyok. A játékosok felét ismerem a magyar bajnokságban vívott meccsekről, Hanga Ádámot pedig a regionális ABA Ligában követem, emellett a Krka Novo Mesto klubedzőjeként találkozunk is vele és a Crvena zvezdával. A stábtagokkal is régi ismerősök vagyunk, szóval ebből a szempontból nem sok újdonsággal találkoztam."

Gasper Okorn kiemelte, hogy nagyon kevés idő van a felkészülésre. „A saját játékunkra koncentrálunk, emellett persze ráhangolódunk Izlandra is. Remek minőségű csapatot alkotunk, de a csoport nem könnyű, a menetrendhez pedig alkalmazkodnunk kell. Négy nap alatt játszunk Izlandon, majd pedig Szombathelyen az olaszok ellen, de edzésről edzésre haladunk a jó irányba, és nyerni megyünk Izlandra. Azt is tudjuk persze, hogy nem egy mérkőzés dönt a továbbjutásról" - fejtette ki, majd rátért az első ellenfélre. „Izland abból a szempontból atipikus kosárlabdát játszik, hogy szeret rohanni, gyors indításokat vezetni. Emiatt támadásban nem szabad butaságokat elkövetnünk, nem adhatjuk el a labdát, és jól kell megválasztanunk a dobásokat. Fontos, hogy öt az öt elleni játékra késztessük őket."

A kapitány jelezte, hogy az esti edzés után lesz keretszűkítés, és a nap végén ki is jelölte 12-es keretét.

„Ez a szövetségi kapitányok egyik legnehezebb feladata, amikor ki kell hagyni pár játékost a meccskeretből. Természetesen megkérem a kimaradó három srácot, hogy maradjon itt Szombathelyen, mert attól még a válogatotthoz tartoznak, és előfordulhat, hogy változtatni fogunk az olaszok ellen a kereten. Ez egy egységes csapat, és mindenki első szóra jött, amiért köszönet jár" - tette hozzá. A Crvena zvezdával vasárnap Szerb Kupa-győztes Hanga Ádám - aki közvetlenül az edzés előtt érkezett meg a csarnokhoz - elsőként az elmúlt eseménydús napokról beszélt:

„Három meccset vívtunk Nisben, a végén összejött a mindenki által várt Zvezda-Partizan döntő, ami olyan, mint nálunk a Fradi-Újpest. Az ünneplésre már nem maradt időm, mert szerettem volna még egy kis időt tölteni a családommal a válogatott meccsek előtt, ezért rögtön a mérkőzés után visszamentem Belgrádba, onnan pedig tovább Budapestre, ahová tegnap reggel fél 9-re érkeztem meg. Van némi alvásdeficitem, kicsit keresem magam, ráadásul holnap reggel ötkor kelünk, és utazunk Izlandra" - mondta mosolyogva.

Ami a szigetországiakat illeti, a 34 éves klasszis óva intett az ellenfél lebecsülésétől. „Nagyon jó és egységes csapat, kellemetlen ellenfél, amely agresszív és gyors kosárlabdát játszik. Az izlandiakat nem szabad lebecsülni, az olaszokat pedig nem szabad túlbecsülni" - jelentette ki Hanga Ádám.

A válogatott Reykjavíkban vívja első Eb-selejtezőjét, majd három nappal később hazai pályán fogadja az olasz együttest. A kvartett negyedik tagja Törökország, a négyesből az első három jut ki az Eb-re. A 42. kontinenstornára 2025. augusztus 27. és szeptember 14. között kerül sor Rigában, Tamperében, Limasszolban és Katowicében. A kieséses szakasznak Lettország ad majd otthont.

Ami a magyar Eb-közelmúltat illeti, az előző szakvezető, az augusztusban távozott Ivkovics Sztojan a 2017-es és a 2022-es Eb-re is kivezette a nemzeti együttest, amely akkor a 16., illetve a 23. helyen zárt. A magyar válogatott 2017-ben Kolozsváron 48 év után nyert újra meccset kontinenstornán.

A válogatott 12-es kerete:

Benke Szilárd (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Golomán György (Basquet Girona, spanyol), Hanga Ádám (Crvena zvezda, szerb), Mikael Hopkins (Reggio Emilia, olasz), Keller Ákos (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Maronka Zsombor (Neptunas, litván), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Somogyi Ádám (MoraBanc Andorra, spanyol), Tóth Ádám (Zalakerámia ZTE KK), Váradi Benedek (Trefl Sopot, lengyel), Vojvoda Dávid (Arconic-Alba Fehérvár)

A magyarok menetrendje az Eb-selejtezőben:

csütörtök: Izland-Magyarország, Rejkjavík 20.30

vasárnap: Magyarország-Olaszország, Szombathely 18.00

2024. november 22.: Törökország-Magyarország

2024. november 25.: Magyarország-Törökország

2025. február 20.: Magyarország-Izland

2025. február 23.: Olaszország-Magyarország

