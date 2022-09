Legjobbja, Hanga Ádám nélkül folytatja szereplését a magyar férfi kosárlabda-válogatott az Európa-bajnokság kölni csoportjában, ahol két tét nélküli mérkőzés vár még rá.

A Real Madrid klasszisa szombaton MRI-re ment egy kölni kórházba combproblémái miatt, és noha a vizsgálat nem mutatott ki súlyos sérülést, az orvosok pihenést javasoltak neki a vélhető mikroszakadások miatt. Ezért kihagyta aznap a címvédő szlovénokkal szemben 103-88-ra elvesztett mérkőzést, vasárnap viszont játékra jelentkezett a franciák ellen, azon a meccsen hősies küzdelemben 88-84-re maradtak alul a magyarok.



"Rossz állapotban vagyok, beszakadt a combom" - mondta keserűen Hanga az MTI-nek.

"Majdnem harminc percet bírtam, aztán a végén éreztem, hogy baj van, és az utolsó percet már csak a padról tudtam nézni. Nagyon sajnálom, hogy így történt, ugyanis mivel előtte a bosnyákok legyőzték a szlovénokat, tudtuk, hogy ha nem verjük meg a franciákat, akkor a matematikai esélyünk is elúszik a továbbjutásra."



A 33 éves kosaras kifejtette, a találkozó alatt érezték, hogy "meccsben vannak" az NBA-sztárokkal felálló riválissal, és próbáltak úgy hozzáállni, hogy akár a győzelem is meglehet az olimpiai ezüstérmes ellen.



"Sajnos rengeteg hiba jött közbe, sok büntetőt hagytunk ki, a támadásokban pedig többször is rossz játékot hívtunk, ami nyilván az én hibám, sok esetben nem a legjobb döntést hoztam. A kosárlabda a hibák játéka, és aki kevesebbet vét, az nyer" - mondta szomorúan, hozzátéve, ő már aligha léphet pályára az Eb-n.



A folytatásban a nemzeti csapat kedden 17.15-kor találkozik Litvániával, végül szerdán 20.30-kor zárul a csoportkör a hazaiak ellen. Ezek már tét nélküli meccsek lesznek, mivel az Ivkovics-csapat két győzelem esetén sem juthat tovább a nyolcaddöntőbe.

Borítókép: MTI/Czeglédi Zsolt