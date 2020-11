Győzelemmel kezdte meg szereplését a férfi Bajnokok Ligájában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely kosárlabdacsapata, amely kedden hazai pályán kilenc ponttal verte a lengyel Lublin együttesét.

Eredmény:

Férfi BL, 2. forduló, D csoport:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Lublin (lengyel) 84-75 (21-19, 23-13, 17-24, 23-19)



a Faco legjobb dobói: Bruinsma 21, Anderson 19, Perl 14

A tavalyi magyar bajnok eredetileg október 21-én nyitotta volna meg a nemzetközi szezont a Nyizsnyij Novgorod vendégeként, és el is repült Oroszországba, csakhogy az ellenfélnél hatan is megfertőződtek koronavírussal, ezért karanténba kellett vonulnia az egész csapatnak, és a találkozót elhalasztották.



A vasiak a hosszú utazás miatt a rá következő hétvégén nem léptek pályára az NB I-ben. A hazai pontvadászatban így még csak két meccsnél tartanak, igaz, mindkettőt megnyerték. A Lublin ugyanakkor már 12 fordulón túlvan, és 8/4-es győzelmi mérlegnél tart a lengyel bajnokságban, emellett lejátszotta fennállása első BL-mérkőzését is: odahaza 86-85-re kikapott a spanyol Zaragozától.



Az 1953-ban alapított lengyel egyesület legjobb eredménye a járvány miatt márciusban félbeszakított szezonban elért második hely volt a bajnokságban.



Gasper Okorn vezetőedző tanítványai a kiegyenlített első negyed után a másodikban ellenfelük fölé nőttek, jól dobtak és remekül védekeztek, így a nagyszünetre 12 pontos előnyre tettek szert.



A harmadik periódusban a szombathelyiek nem tudták folytatni a másodikban mutatott játékukat, a Lublin feljavult, Perl Zoltánék pedig különösen védekezésben voltak visszafogottak.



A negyedik negyedre öt pont maradt a korábbi előnyből, így izgalmas végjátékra volt kilátás. A csapatok fej fej mellett haladtak egészen az utolsó percekig. A lengyelek ugyan végig közel maradtak a házigazdákhoz, ám egyenlíteniük egyszer sem sikerült, a hajrában pedig a magyar csapat volt a higgadtabb és végül kilenc ponttal győzött.



A Falco, a Nyizsnyij Novgorod, a Lublin és a Zaragoza négyeséből az első két helyezett jut tovább a nyolcaddöntőbe. A szombathelyiek november 18-án a Zaragozát fogadják.

