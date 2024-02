A 2025-ös Európa-bajnokság selejtezőjének nyitófordulójában Izlandon lépett pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatott, amely összecsapás egyben Gasper Okorn szövetségi kapitány első mérkőzése volt nemzeti csapatunk kispadján. Bár a találkozó első kosarát a házigazdák jegyezték, három és fél perc elteltével Golomán, Hanga és Váradi tripláinak következtében a mieink álltak jobban, igaz, kissé aggasztó lehetett, hogy benti kísérletünk nem nagyon volt (4-9). Az izlandiak a rájuk az elmúlt években jellemző szívósságot bizonyítva végig tapadtak a mieinkre a nyitó 10 perc során, hogy aztán a negyed végén Keller és Hopkins duplái révén megint a mieink kerüljenek minimális előnybe (16-19).

A szünetig ugyanez a forgatókönyv maradt érvényben, jól jelzi a találkozó kiegyensúlyozottságát, hogy a különbség egészen a második játékszakasz légvégéig nem tudott 3 pontnál nagyobbra hízni – Izland 25-23-nál vezetett egyetlen egy alkalommal, a mieink pedig a félidő zárása előtt jegyzett Perl-ziccer következtében „ugrottak” meg riválisuktól, igaz, mindösszesen 4 egységnyire (33-37).

Eladott labdákkal, és kissé idegesen jött ki a nagyszünetből az Okorn-legénység, éppen ezért jött egészen kiváló pillanatban Golomán hármasa, az első magyar kosárra majdnem 2 és fél percet kellett várni (35-40). Ez olyannyira megnyugtatta a mieinket, hogy egy picit pontosabbá váltunk a befejezéseknél, és megléptünk 9 ponttal (38-47-nél és 40-49-nél is ekkora volt a differencia), ám ekkor valami „beakadt” a magyar csapat támadógépezetében. Keller Ákos ziccerét követően ugyanis 4 perc és 36 másodperc alatt mindössze két további pont érkezett a mieinktől, így az amúgy nem éppen sziporkázó ellenfél a negyed végére 2 egységnyire csökkentette hátrányát (49-51).

A záró negyed aztán hiába hozott egy sikeres Váradi büntetőt, a vesszőfutásnak nem tudtunk véget vetni, sőt! Ezt követően 4 percen keresztül voltunk képtelenek a hazai gyűrűbe találni, miközben Izland talán a legjobb perceit produkálta, és egy összességében 21-3-as(!!!), 10 perc alatt elért rohammal a véghajrát megelőzően 9 pontos előnyt építettek ki maguknak, Fridriksson, Palsson és Gudmundson találataival (61-52). Perl Zoltán állt a mieink élére, dupla-assziszt-dupla kombinációval három akció végén is kosarat szereztünk, egy triplányira kerülve ellenfelünktől (61-58). Viszont hiába védekeztünk ki 3 izlandi támadást is, 3 labdabirtoklásból sem sikerült kosarat jegyeznünk, így az utolsó 2 percre is megmaradt az egy hárompontosnyi differencia. És sajnos a szigetlakók pillanatai következtek: Hermannsson mindkét büntetőjét értékesítette, Fridriksson pedig triplát dobott (66-58), kevesebb, mint 80 másodperccel a vége előtt veszni látszottak győzelmi esélyeink.

Ekkor jött utolsó szalmaszálként Golomán hármasa, személyi hiba mellett, ám 4-pontos akció végül nem lett belőle, mert a ráadás büntető kimaradt (66-61). Aztán elrontott izlandi akció után mi is hibáztunk ,ugyanakkor a megszerzett támadólepattanót követően Keller talált be távolról (66-64), amikor még 33 másodperc volt az órán. Izland hosszú akciójának végén Hanga ütött faltot Hermanssonon, aki nem is lacafacázott, könyörtelen ítéletvégrehajtónak bizonyult (68-64). Az ezt követő magyar támadásban Golománt hármasdobás közben verték keresztbe, ámde a megítélt 3 büntetőből mindössze 1 hozott kosarat, így végül a huszáros hajrá ellenére is fájó, 5 pontos izlandi vereséggel indult a Gasper Okorn-éra!





Férfi kosárlabda Eb-selejtező, 1. forduló,

Izland - Magyarország 70-65 (16-19, 17-18, 16-14, 21-14)

A csoport másik mai mérkőzésén Olaszország 87-80 arányban múlta felül Törökországot.

A magyar válogatott további mérkőzései a kvalifikációs sorozatban:

vasárnap: Magyarország-Olaszország, Szombathely 18.00

2024. november 22.: Törökország-Magyarország

2024. november 25.: Magyarország-Törökország

2025. február 20.: Magyarország-Izland

2025. február 23.: Olaszország-Magyarország

(Fotó: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége - Hivatalos Facebook-oldal)