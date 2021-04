A magyar férfi kosárlabda-válogatott Kölnben vívja csoportmérkőzéseit a jövő évi Európa-bajnokságon, ahol ellenfele a házigazda németek mellett a címvédő Szlovénia, a világbajnoki bronzérmes Franciaország, Litvánia és Bosznia-Hercegovina lesz.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány együttese az 5. kalapból várta a csütörtökön online formában megtartott berlini sorsolást, így az már előzőleg biztos volt, hogy nem kerülhetett össze a hasonlóan besorolt Belgiummal, Izraellel és Nagy-Britanniával. Előzőleg már tudni lehetett, hogy a koronavírus-járvány miatt idén őszről elhalasztott, 41. Eb négy házigazdája Németország, Csehország, Olaszország és Grúzia lesz 2022. szeptember 1. és 18. között.



A csoportmérkőzésekre Kölnben, Milánóban, Tbilisziben és Prágában kerül sor. A négy rendező ország választhatott maga mellé egy-egy biztos ellenfelet. Németország Litvániával, Csehország Lengyelországgal, Grúzia Törökországgal, Olaszország pedig Észtországgal állapodott meg, így ezek a csapatok egy csoportba kerültek.

A berlini ceremónia egyik díszvendége az NBA-bajnok Dirk Nowitzki volt, aki az Eb nagyköveteként tevékenykedik. A németek sztárja a sorsoláson is közreműködött, bár egyik-másik nevet tartalmazó gömbbel igencsak meggyűlt a baja.



A kölni B csoport küzdelmei során - a csoportokból az első négy jut tovább - a magyarok ismét szembekerültek a címvédő szlovénokkal, akikkel a selejtezőben is összecsaptak már. A többi ellenfél közül a franciák 2013-ban, a litvánok 1937-ben, 1939-ben és 2003-ban, a németek 1993-ban voltak Európa-bajnokok - a magyaroknak ez 1955-ben sikerült -, míg a bosnyákok eddigi legjobb Eb-helyezése az 1993-as nyolcadik hely volt.







Ivkovics Sztojan elsőként a kedvező helyszínről beszélt az MTI-nek:



"Örülök Kölnnek, mert elfogadható távolságra van Magyarországtól a szurkolóink számára, akik legutóbb Kolzsváron is fantasztikus hangulatot teremtettek. Európa legjobbjai közül négy a mi csoportunkba került, de célként ezzel együtt az Eb-döntőt jelölöm meg, aztán az élet majd megmutatja, hogy mi a realitás. Egy sportoló mindig a diadalra hajt, velünk sincs ez másként, annyi bizonyos, hogy ott akarunk lenni Berlinben."



A szakvezető az M1 aktuális csatornának kifejtette, alaposan felkészül az ellenfelekből a nemzeti csapat.

"Megtiszteltetés lesz játszani ezek ellen a riválisok ellen, de szerintem senki nem fog örülni nekünk. Tíz éve vagyok szövetségi kapitány, és nagyön örülök, hogy már a második Eb-nken szerepelhetünk, most sem fogunk szégyent hozni az országra. Tapasztaltam itt 1992 óta, hogy ha a magyarok összefognak, és nem foglalkoznak mások véleményével, akkor bármilyen helyzetből képesek győztesen kijönni. Ha most is bejutunk a 16-ba, az azt jelenti, hogy érettek vagyunk a nyolcra is" - fűzte hozzá.

Bodnár Péter, a szövetség főtitkára úgy vélekedett, hogy a válogatott nem számíthatott könnyű sorsolásra.

"Ez az Eb, itt nincs könnyű csoport" - mondta az MTI-nek. "A szurkolóknak talán könnyebb lesz Kölnbe eljutva a helyszínen buzdítani a csapatot, előzőleg ugyanis a georgiaiak megkerestek bennünket a partnerség felajánlásával, de mi adni akartunk egy lehetőséget a magyar rajongóknak, hogy többen eljuthassanak a meccseinkre. Annyi bizonyos, hogy Ivkovics Sztojannal semmi sem lehetetlen, és a fiúk ismét oroszlánként fognak küzdeni az Eb-n" - tette hozzá.

Az Ivkovics-gárda februárban, a kijevi buborékban lebonyolított selejtezőtornán vívta ki a részvételi jogot a kontinenstornán. Az F csoportból az első három válogatott szerzett részvételi jogot a kontinenstornára, a magyarok mellett a címvédő szlovénok és az ukránok szereztek Eb-kvótát.

A magyarok 2017-ben is ott voltak az Eb-n - 1999 után először -, akkor tíz nap alatt hat mérkőzést vívtak, melyből kettőt megnyertek, négyet pedig elvesztettek. A kolozsvári csoportkör után, az isztambuli nyolcaddöntőben Hanga Ádámék 86-78-ra kikaptak az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Szerbiától, és végül a 16. helyen zártak.



A nemzeti csapattal legutóbb 52 évvel ezelőtt, 1969-ben fordult elő, hogy egymás után két Európa-bajnokságon vett részt.

Az Eb csoportjai (az első négy helyezettek jutnak tovább):

A csoport (Tbiliszi):

Georgia, Spanyolország, Oroszország, Törökország, Belgium, Bulgária

B csoport (Köln):

MAGYARORSZÁG, Franciaország, Szlovénia, Németország, Litvánia, Bosznia-Hercegovina

C csoport (Milánó):

Görögország, Olaszország, Horvátország, Ukrajna, Nagy-Britannia, Észtország

D csoport (Prága):

Csehország, Szerbia, Lengyelország, Finnország, Izrael, Hollandia

