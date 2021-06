Csaknem kéthetes japán túrára indul szerdán a férfi kosárlabda-válogatott.

Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány kedden az MTI-nek elmondta, hétfőn találkozott Kecskeméten a nemzeti csapat, amely jövő szerdától vesz részt egy felkészülési tornán.

"Kedden tartunk két edzést már csak azért is, mert a bajnokság vége óta nem nagyon edzettek a srácok. Szerdán ülünk repülőre, aztán a háromnapos tokiói karanténban is tudunk majd edzeni" - vázolta a következő napokat a szakvezető.



"Két éve nem tudtunk ilyen hosszú időt együtt tölteni, ezért is örülök ennek a meghívásnak, ráadásul össze is leszünk zárva, így csak a kosárlabdára koncentrálhatunk. Már a novemberi világbajnoki selejtező lebeg a szemünk előtt."



Ivkovics Sztojan kifejtette, az okinavai tornán az olimpiára készülő házigazdákon kívül a finnekkel és a belgákkal csap össze a nemzeti csapat.

"Edzőmeccsekről van szó, az eredmény most nem fontos. A lényeg, hogy újra együtt vagyunk, és be tudjuk építeni a fiatalokat, azaz Pongó Marcellt, Lukács Norbertet és Fazekas Mátét a keretbe" - tette hozzá a szakvezető.

A válogatott három napot tölt majd Tokióban egy repülőtér melletti szállodában karanténban, majd az ugyancsak meghívott belga és finn csapattal együtt, charterjárattal utazik az 1500 kilométerre délre található Okinavára. A szubtrópusi sziget a 2023-as világbajnokság egyik helyszíne lesz, amelyet közösen rendez Japán, Fülöp-szigetek és Indonézia.

A vb-selejtezők első szakaszára november 22. és 30. között kerül sor, a csoportok sorsolásának időpontja egyelőre nem ismert.

A magyar válogatott kerete:



Benke Szilárd (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Eilingsfeld János (Atomerőmű SE), Fazekas Máté (Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét), Ferencz Csaba (Egis Körmend), Golomán György (Spirou Basket), Horti Bálint (Zalakerámia ZTE KK), Keller Ákos (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Lukács Norbert (Alba Fehérvár), Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Crailsheim Merlins), Allen Rosco (Niigata Albirex), Szabó Zsolt (Alba Fehérvár), Váradi Benedek (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár)



A magyar válogatott mérkőzései (magyar idő szerint):



július 7.: Magyarország-Japán 12.00

július 9.: Magyarország-Finnország 8.00

július 11.: Magyarország-Belgium 11.00

Borítókép: Facebook.com/ hunbasket