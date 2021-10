Tizenhárom személlyel szemben csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást, illetve három személlyel szemben rendzavarás szabálysértés miatt rendőrségi vizsgálat indult a szombati Egis Körmend-Falco KC Szombathely férfi kosárlabda-mérkőzés kapcsán - közölte hétfőn honlapján a rendőrség.

A kamerafelvételeket még elemzik, esetleges további elkövetők azonosítására is sor kerülhet, és közigazgatási eljárás keretében vizsgálják a szervezők, valamint a rendezők esetleges felelősségét is - áll a közleményben.



A vasi rangadón a hajrában a két szurkolótábor összeugrott, először a rendfenntartók próbálták szétválasztani a feleket. Amikor már csak 44 másodperc volt hátra, a játékvezetők megállították a játékot, és bevonultak a rendőrök is.

Végül néhány percen át tartó kényszerszünetet követően be tudták fejezni a mérkőzést.

A találkozót a címvédő Falco KC nyerte 86-78-ra.

Borítókép: Instagram.com/Egiskörmendhivatalos