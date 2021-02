Az Egis Körmend közleményben tudatta szurkolóival, hogy már nem Ziga Mravljak az együttes vezetőedzője.

Tájékoztatjuk szurkolóinkat és a közvéleményt, hogy klubunk ügyvezetője a mai nappal felmentette a munkavégzés alól az Egis Körmend eddigi vezetőedzőjét, Ziga Mravljakot.

Ez úton is megköszönjük Zigának mindazt, amit a körmendi kosárlabdáért tett, sok sikert kívánunk neki pályafutásában és a magánéletben egyaránt.

A posztra több jelölttel is tárgyal a klub, velük jelen pillanatban is zajlanak az egyeztetések. Az új vezetőedző kinevezéséig a felnőtt csapat edzéseit Kocsis Tamás fogja megtartani, aki az U20-as csapatot is irányítja és sok tapasztalattal rendelkezik.

Ugyanakkor a csapat vezetése nem mehet el szó nélkül a játékosok által mutatott teljesítmény mellett sem. A joggal elvártnál gyengébb játék következményeiről a következő napokban történik egyeztetés és ekkor születhet döntés.

