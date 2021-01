A bajnoki címvédő, Falco-Vulcano Energia Kc Szombathely igazolta le a Slask Wroclawtól távozó Keller Ákost.



A hírt a vasi klub jelentette be a csapat honlapján. A sárga-feketék a magyar válogatott játékosával 1,5 éves szerződést írtak alá, melyben nem szerepel kivásárlási opció.



A 31 éves, 210 cm magas center a hazai bajnokságban játszott már az Alba Fehérvárnál, a Szolnoknál és az Egis Körmendnél is, ezen kívül pedig több külföldi csapatban is megfordult.

Szerepelt a a francia Pau-Orthezben, a horvát Zadarban, az olasz Orlandina Basketben, legutóbb pedig a lengyel Slask Wroclaw színeiben lépett pályára.



Gráczer György, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ügyvezetője a klub honlapjának úgy nyilatkozott, úgy érzi a játékos leigazolásával még inkább ütőképes lehet majd az együttes.



„Ákossal korábban már több ízben is tárgyaltunk, most azonban az egyezség is létrejött a játékossal, így bajnoki címvédő csapatunkat erősíti a jövőben. 1,5 éves szerződést írtunk alá, amely nem tartalmaz kilépési opciót."

"Örülünk, hiszen tudjuk, hogy hazai és nemzetközi szinten is hosszú távon versenyképes csapatot elsősorban erős magyar maggal tudunk létrehozni. Ennek jegyében igazoltuk le Ákost, aki Benke Szilárd, Perl Zoltán és Váradi Benedek mellé negyedik válogatott játékosként csatlakozik klubunkhoz” – fejtette ki.



Keller január 11-én csatlakozik a vasi gárdához, szerdán pedig már pályára is léphet új klubjában.

Borítókép: Facebook.com/MagyarFérfiKosárlabda-válogatott