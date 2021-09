A bajnok Szombathely hazai pályán 22 ponttal legyőzte a Pécset kedden a férfi kosárlabda NB I 2021/22-es idényének nyitómérkőzésén.

A találkozó legjobbja a pécsiek amerikai légiósa, Michael Bryson volt 27 ponttal, a hazaiaktól öten is kétszámjegyű eredménnyel zártak.



A nyáron a válogatott Golomán Györgyöt is szerződtető vasiak sűrített programmal kezdenek a Bajnokok Ligája miatt, s egy héten belül megmérkőznek a Pécs után az Alba Fehérvár és a Sopron csapatával is.



Az NB I alapszakaszában december 23. és január 5. között négy fordulót is lebonyolítanak majd, az utolsó kört március 26-án rendezik. A 26 fordulót követően, március végén minden csapat bejut a középszakaszba: az 1-5. helyezett a felsőházban, a 6-10. helyezett a középházban, a 11-14. helyezett az alsóházban folytatja úgy, hogy az alapszakaszban elért eredményeket viszik magukkal.

Eredmény:

Falco KC Szombathely - Pécsi VSK-Veolia 99-77 (25-11, 24-14, 23-19, 27-33)

Borítókép: Facebook.com/Falco KC Szombathely