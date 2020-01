A következő mérkőzéstől kezdődően az eddig csak általános igazgatóként tevékenykedő Ivkovics Sztojan nagyobb szerepet vállal a Kaposvár férfi kosárlabdacsapatánál.

A magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó szakemberről az együttes honlapja azt írta, január elsejétől "leül a kispadra". Az eddig vezetőedzőként tevékenykedő Fekete Ádám is a szakmai stáb tagja marad, ugyanakkor az utánpótlás fejlesztése miatt ott több feladatot kap, átveszi annak teljes irányítását.







"Az elmúlt tizenöt évben, amióta legutóbb Kaposváron voltam, ez a csapat nem jutott dobogóig. Amikor egy évvel ezelőtt átvettem, az utolsó előtti volt a tabellán, és ha kivettem a részem a játékoskiválasztásban és felkészítésben, akkor úgy érzem, úgy fair, hogy jobban ki kell vegyem a részem a munkából most, amikor a bajnokság folytatásában még nehezebb kihívások várnak a csapatra" - fogalmazott a klubhonlapon a szakember.



Hozzátette, nem látott másik utat, saját berkeiken belül kell megoldaniuk ezt a feladatot.



"Nem keresek kifogásokat, a játékosállomány tekintetében az ár-érték viszonyban mindenki teljesíti az elvártat, de bízom benne, hogy egy-két játékos még jobb lesz a szezon második felében. Több riválisunk is erősített, mi pedig megyünk tovább" - értékelt az 53 éves edző, aki szerint fontos, hogy a következő szezont tiszta lappal tudják majd indítani.



A Kaposvár 13 forduló után 11. helyen áll az NB I-ben.

Borítókép: delfinek.hu