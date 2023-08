A klub tájékoztatása szerint a 24 esztendős légiós egy évre szóló szerződést írt alá.



A 191 centis játékos az előző szezont a KK Zadar játékosaként kezdte meg és a nemzeti bajnokságban, valamint a regionális ABA Ligában összesen 35 meccsen 13,1 pontot átlagolt. Az idényt a francia másodosztályú Chalon-Sur-Saone csapatában fejezte be, ahol 13,8-as pontátlagával fontos szerepet vállalt a feljutásban.

"A rendszerünk miatt ezen a poszton egy fizikális játékosra volt szükségünk, aki bírja a kettős terhelést is" - nyilatkozta Milos Konakov vezetőedző. "Antonio az előző szezonban az ABA ligában és Franciaországban is bizonyította, hogy fizikálisan készen áll. Támadásban jó kezű játékos, ezt szeretnénk kihasználni" - tette hozzá a Bajnokok Ligájában is érdekelt vasiak mestere.

Fotó: Jurij Kodrun/Getty Images