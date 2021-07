Hanga Ádám (32), a legsikeresebb jelenleg is aktív magyar kosárlabdázó, alig pár hete nyerte meg a spanyol bajnokságot a Barcelona csapatával (ezzel az első és egyedüli magyar kosárlabdázó, aki a legerősebb európai bajnokság trónjára felülhetett), de a szezon lezárultával sem pihen sokat.

Két hete még Debrecenben tartott kosártábort az utánpótlás korosztály motiválására, tegnap pedig a városligeti Kosárlabda Miniarénában tűnt fel, hogy a játék szeretetét megossza a követőivel.



Egy hirtelen jött ötlet eredményeként Ádám és barátai kitalálták, hogy egy kis zene és néhány alapvető kosaras játék keretében lehetőséget adnak a leginkább elhivatott követőknek és szurkolóknak, hogy személyesen is találkozzanak sportolóval.

„Mindig nagy élmény, mikor találkozom olyan emberekkel, akik felismernek, elismerik, amit a sport során elértem, és motivációként tekintenek rám.” – mondta Ádám.



„Számomra még mindig kicsit meglepő ez, de nagyon örülök, hogy tudok egy kicsit visszaadni a sportnak, aminek én is ennyi mindent köszönhetek. Rengeteg üzenetet kapok, ahol kérdezik a követőim, szurkolóim, hogy mikor és hogyan lehet velem találkozni, egy közös képet készíteni, aláírni egy mezt. Mivel én egész évben Spanyolországban vagyok, ráadásul a rengeteg meccs miatt még ott is alig elérhető, ezért ez mindig nagy fejtörést okozott számunkra. Most szerettem volna, ha azért legalább egy kis önszerveződős lehetőség keretében is, de meg tudom adni ezt a lehetőséget.”



Az esemény nagyon jó hangulatúra sikeredett és az átkötő dobójátékok mellett folyamatos egész pályás meccsek is mentek egészen estig. Még Ádámot is meglepte, hogy a nap végére milyen sokan megérkeztek, volt, aki csak egy kép erejéig, de a legtöbben teljesen menetre készen, azzal a szándékkal, hogy egy pályára léphessenek az ismert játékossal.



„Nem is gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt ennyi sportszerető ember megfordul majd itt. Nagyon örülök, hogy ráadásul ilyen színvonalas játék ment a pályán. A legfontosabb célom az eseménnyel igazából az volt, hogy a kosárlabdát kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, és én úgy láttam, hogy ez tegnap sikerült is. Tudom, hogy sokan nem tudtak eljönni, akik szerettek volna, és ezt én is nagyon sajnálom, de nekik üzenem, hogy ne csüggedjenek, szeretnék még tartani ilyen eseményeket.”



A napot természetesen a közös fotók és a mez, labda, cipő aláírások zárták. A fáradtság ebben a melegben mindenkin meglátszott, mégis a legbeszédesebb az Ádám arcán ülő mosoly volt, mikor kilépett a Miniaréna kapuján ezzel a felkiáltással: „Folyt. köv.!”

Borítókép: Facebook.com/ Hanga Ádám

Forrás: Lifelinemanegement