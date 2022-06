A Körmend hazai pályán 15 ponttal kikapott a címvédő Falcótól pénteken, a férfi kosárlabda NB I döntőjének negyedik mérkőzésén, így az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc 2-2-re áll, és vasárnap dől el Szombathelyen.

A finálé múlt szerdai nyitányán az alapszakaszgyőztes Falco végig vezetve 86-76-ra nyert odahaza, majd a 28 kilométerrel arrébb fekvő vasi "szomszédvárban" a Körmend nem mindennapi körülmények között egyenlített szombaton: a 37 éves Ferencz Csaba - aki csapatának legutóbbi, 2003-as bajnoki címénél is az együttes tagja volt - utolsó másodperces triplájával 69-68 lett a végeredmény. A harmadik felvonás ugyancsak óriási küzdelmet hozott az Arena Savariában, a Körmend nagy hajrával elvette a Falco pályaelőnyét (78-81).



Körmenden ezúttal is fantasztikus hangulat fogadta a csapatokat, a közeli várkastélynál egy óriás kivetítő várta azokat a szurkolókat, akik nem fértek be a 2500 fős Városi Sportcsarnokba. A hazai kedvencek 7-11 után, főként Maliek White révén egy 7-0-ás rohammal fordítottak, majd minimális előnnyel zárták a nyitónegyedet (22-21).



A folytatásban felváltva potyogtak a kosarak, a vendégek szerb-magyar mestere, Milos Konakov technikai hibát kapott reklamálásért, Perl Zoltán pedig egymás után két triplát dobott. A hőség és a pára miatt sorra csúsztak el a játékosok a parketten, időnként még a játékvezetők és a kosarasok is beálltak padlót törölni. A nagyszünetben 37-40 volt az állás, a mezőny legjobbjaiként ekkor White, illetve a szombathelyi csapatkapitány Váradi Benedek 12-12 pontnál tartott.



Térfélcsere után Váradi nyolcméteres triplájával nyolcpontos különbség alakult ki (37-45), majd a válogatott csapatkapitánya, Keller Ákos is betalált kintről.

A hét perc alatt mindössze hat pontot összehozó hazaiak edzője, Antonisz Konsztantinidesz időkéréssel próbálta rendezni a sorokat, de 43-59-nél már eldőlni látszott a meccs. A drámai rövidzárlatot hozó harmadik játékrész eredménye 7-22 lett, ami sorsdöntőnek bizonyult.



A 32. percben kialakult a "mínusz 20" (44-64), ám a házigazdák innen is megpróbáltak visszakapaszkodni. Kamau Stokes hármasával tíz pontra csökkent a távolság, ekkor felcsillant a remény a Körmend számára, csakhogy Keller két duplával lehűtötte a kedélyeket. A Falco innentől ismét kézben tartotta a meccset, és végül megérdemelten vette vissza az elvesztett pályaelőnyt.



A 2-2-re álló és az egyik fél harmadik sikeréig tartó döntő vasárnap 18.30 órától fejeződik be Szombathelyen, ahol mindkét gárda negyedszer lehet bajnok.



Eredmény:

döntő, 4. mérkőzés:

Egis Körmend - Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely 62-77 (22-21, 15-19, 7-22, 18-15)



Legjobb dobók: White 17 pont, Gordon 12, Takács 11, Stokes 9, illetve Barac 17, Perl 15, Váradi 15, Keller 12, Benke 10



Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc állása: 2-2

