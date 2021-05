Az alapszakaszgyőztes Szolnok egy utolsó másodpercben dobott triplával legyőzte a címvédő Szombathelyt a férfi kosárlabda NB I döntőjének szombati nyitányán.

Az alapszakaszt 20/6-os győzelmi mérleggel nyerő Szolnok bronzérmet szerzett a Magyar Kupában, majd a rájátszásban 3-1-es összesítéssel verte a Sopront és a DEAC-ot is. A Tisza-partiak 12. fináléjukra készülhetnek, és eddig nyolcszor ünnepelhettek a bajnokság végén.



A 2019-ben aranyérmes Falco - tavaly a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a szezon, és nem hirdettek bajnokot - 19/7-es mutatóval, másodikként zárta az alapszakaszt, majd fennállása során először elhódította a Magyar Kupát. A playoff-ban 3-0-val búcsúztatta a vasi rivális Körmendet, aztán az elődöntőben 3-1-gyel a Szegedet, és sorozatban negyedszer, összességében pedig hatodszor bejutott a végjátékba. A szombathelyiek 2019 előtt 2008-ban nyerték meg az NB I küzdelmeit.



A finálé szombati nyitányát a nemrég bevezetett enyhítések nyomán már szurkolók előtt rendezték meg a Tiszaligeti Sportcsarnokban, az egyik palánk mögött pedig a sárga-feketébe öltözött vendégtábor kapott helyet. A horvát Marjan Cakarun vezette hazaiak 11-9 után egy 6-0-s rohammal megléptek, majd a 8. percben már tíz ponttal elhúztak (23-13). A túloldalon a válogatott erőssége, Perl Zoltán tarthatatlannak bizonyult, így a folytatásban a vasiak felzárkóztak, a nagyszünetben 37-35 volt az állás. Húsz perc elteltével Cakarun és Perl is 14 pontnál tartott, és az Olaj annak ellenére volt előnyben, hogy játékosai csak ötször állhattak a büntetődobó vonalra, míg az ellenfél 14-szer.



Térfélcsere után 37-37-nél egyenlített a jól lepattanózó Falco, amely Benke Szilárd tripláival csakhamar négy ponttal vezetett, majd újra a Szolnok volt előrébb, az utolsó játékrész 61-56-ról indult. A Tisza-partiak 67-66 után ismét rákapcsoltak (71-66), de az amerikai Evan Bruinsma duplájával ez az előny is elolvadt. Egy perc tíz másodperccel a vége előtt még 71-72-t mutatott az eredményjelző, aztán négy jó hazai büntetővel 75-72-re módosult az állás, majd Perl egy másodperccel a dudaszó előtt egy remek betörésből kiegyenlített (77-77), megszerezve 27. pontját. A "slusszpoén" azonban a horvát Roko Badzimé lett, aki az utolsó pillanatban, estében bedobott egy hármast, amelyet - némi videózás után - a játékvezetők érvényesnek ítéltek, így a Szolnok ünnepelhetett.











Az egyik fél harmadik sikeréig tartó döntő kedden 20.15 órakor folytatódik Szombathelyen.

Eredmény:

döntő, 1. mérkőzés:

Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 80-77 (27-19, 10-16, 24-21, 19-21)

Legjobb dobók: Badzim 21, Cakarun 18, Warner 14, Pongó 10, illetve Perl 27, Benke 17, Váradi 11

Korábban:

3. helyért, 1. mérkőzés:

Naturtex-SZTE-Szedeák - DEAC 102-81 (29-24, 31-11, 24-23, 18-23)



a 9-14. helyért:

PVSK-VEOLIA - Zalakerámia ZTE KK 103-93 (29-24, 26-16, 25-23, 23-20)

Borítókép: Facebook.com/SzolnokiOljabányász