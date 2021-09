A bajnok Szombathely nyitja meg kedden a Pécs ellen a férfi kosárlabda NB I 2021/22-es idényét.

A Falco vívta május 26-án az előző szezon utolsó meccsét is, amikor a döntő ötödik felvonásában 74-53-ra nyert Szolnokon, és 3-2-es összesítéssel begyűjtötte fennállása harmadik aranyérmét.

A keddi nyitányon már a válogatott Golomán György is a júniusban kinevezett Milos Konakov vezetőedző rendelkezésére áll, aki az előző évadban a belga élvonalbeli Charleroi-t erősítette.