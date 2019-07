Gyönyörű időben, minden adott volt egy emlékezetes összecsapáshoz, amiből óriási csata alakult ki.

Fucsovics Mártonnak kedden és szerdán nem volt szerencséje, mindkét nap olyan pályán játszott, ahol alaposan elhúzódtak a meccsek előtte, sokat kellet várnia. Csütörtökön a 3-asra rakták a Fabio Fognini elleni 2. fordulós mérkőzését. Az első találkozón Sloane Stephens 54 perc alatt végzett kínai ellenfelével, de John Isner és Mihail Kukuskin párbaja nem kezdődött el egyből, mert a kazahnak előző este későn fejeződött be a párosa, ezért úgy írták ki, hogy délután egy előtt nem kell játszania.

John Isnernek van már egy emléktáblája a wimbledoni 18-as pályán: 2010-ben hivatalosan 11 óra 5 percig tartott az első fordulós meccse Nicolas Mahut ellen (igazából 3 napig gyötörték egymást.) A 6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68-ra végződött csatában az amerikai 113, a francia 103 ászt ütött. Sorozatban 168 gémet játszottak brék nélkül, Isner az 5. meccslabdájánál tudta befejezni az összecsapást. Tehát John Isner után pályára lépni Wimbledonban maga a teljes kiszámíthatatlanság, bizonytalanság. A labdamenetek ugyan rövidek, de attól még órákig is eltarthat egy találkozó. Igaz, a 70:68 nem ismétlődhet meg újra, mert az idei évtől az 5. szettben, 12:12-nél rövidítéssel vetnek véget a zenének.

Ennek megfelelően nem csak Fucsovics Mártonnak, de a tudósítónak is maradt ideje ráhangolódni a magyar szempontból tenisztörténeti mérkőzésre. Az olaszoknak könnyű, nekik 9 teniszezőjük indult a 128-as főtáblán a férfiaknál és nagyhatalomnak számítanak a sportágban. Magyarországról az elmúlt 35 évben összesen nem szerepelt 9 férfi teniszező az egyéniben, az All England Clubban. Taróczy Balázs 1974 és 85 között nyolcszor indult a legjobbak között, 1980-ban a 4. fordulóig jutott, ahol a címvédő, későbbi bajnok Björn Borgtól kapott ki (1:6, 5:7, 2:6.) Valamennyi Wimbledonban indult magyar felsorolása helyett most maradjunk annyiban, hogy Taróczy Balázs óta Fucsovics Márton az első, aki meccset nyert a férfi egyesben a füves Grand Slamen.

A 27 éves nyíregyházi jelenleg 51. a világranglistán és 2017-ben, öt sikertelen kvalifikáció után úgy került a wimbledoni főtáblára, hogy megnyerte a Challengert Ilkley-ben. A legjobb 64 közé négy korábbi wimbledoni junior bajnok jutott be (Roger Federer, Reilly Opelka,Jeremy Chardy és Fucsovics Máton), de a 128-as mezőnyben nyolc korosztályos győztes rajtolt – Gael Monfils, Nicolas Mahut, Grigor Dimitrov és Denis Shapovalov már az első fordulóban búcsúzott.

A 32 éves Fabio Fognini pályafutása legsikeresebb szezonját futja: áprilisban ATP 1000-es versenyt nyert Monte Carlóban. Igaz, ezzel együtt is eggyel kevesebb meccsen győzött 2019-ben, mint Fucsovics Márton (18), de az olasz az elmúlt 52 hét eredményei alapján a top tíz tagja. Ismerik és kölcsönösen tisztelik egymást. Tavaly kétszer párbajoztak. Az első három szettet egyaránt 6:4-re nyerte az itáliai családapa, de hivatalosan 1:1-re állnak. Előbb Pekingben kerültek össze, ahol Fognini 6:4, 6:4-re győzött, de pár héttel később Bécsben sikerült visszavágni (4:6, 6:3, 6:2.)

Fabio Fognini az 54. Grand Slam-versenyét játssza (a magyar a tízediket), de Wimbledon az egyetlen, ahol még soha nem jutott el a legjobb 16 közé. A Roland Garros után már 6. éve nem játszik versenyt Wimbledon előtt, tehát alig indul füvön.

John Isner és Mihail Kukuskin csak összehozott egy 3 óra 5 perces, ötjátszmás ütközetet, de a végén elkerülték a rövidítést, mert a kazah legény, nem kis meglepetésre 6:4, 6:7, 4:6, 6:1, 6:4-re legyőzte az amerikait. Régebben a mostani 3-as pálya volt a 2-es, ahol legendásan sok esélyes vérzett el. Kicsit ez is eszembe jutott, amikor kiültem Fucsovics Márton és Fabio Fognini meccsére. A magyar még soha nem tudott győzni top tízes rivális ellen (0:9 volt a mérlege), de most megszakadhatott ez a sorozat.

Óriási csata lett a találkozóból. Gyönyörű időben, minden adott volt egy emlékezetes összecsapáshoz. Az első játszmában 4:2-re vezetett Fucsovics Márton, jól játszott, de a második brék elmaradt és az olasz 4:4-nél utolérte. A döntés a rövidítésre maradt és ebben a magyar koncentrált jobban. Az igényes, a teniszt értő angol nézők élvezték, díjazták a látványos előadást. A 2. szettben egy korai brék elégnek bizonyult az egyenlítéshez, bár Fucsovicsnak 1:2-nél és 2:3-nál is volt fogadóelőnye a visszabrékhez. A 3. játszma lehetett a találkozó egyik kulcsa. Előbb a magyar jutott kettő játszmalabdához 5:4-nél (fogadóként), majd újabb tiebreak zárta a szettet, ezúttal Fognini sikerével. A 4. felvonásban már hibázhatott Fucsovics Márton, ennek megfelelően parádés tenisszel gyorsan elment 5:1-re: 3 óra játék után 7:6, 4:6, 6:7, 6:2 volt az állás. Mindketten rövid egészségügyi szünetet tartottak, de ez inkább a magyar lendületét törte meg, a rutinos olasz 9 perc alatt elhúzott 3:0-ra a döntő, 5. játszmában. Fucsovics Márton egyenlített, de 3:3 után, 3-4-nél, 40:30-ról elég pechesen újra elbukta az adogatását és Fabio Fognini innen már nem engedte vissza a meccsbe, megnyerte a 3 óra 38 perces csatát és bejutott a 32 közé.

Fucsovics Márton sorozatban másodszor kapott ki egy Grand Slamen ötjátszmás párbajban, de csak a vereség miatt volt csalódott. „Nagyon jó, szoros meccset játszottunk, volt esélyem a győzelemre. Küzdöttem végig. Büszke vagyok a teljesítményemre, magamra. Kikaptam, de nagyon örülök, hogy ezen a szinten játszhatok, Grand Slameken top tízes teniszezőket szorongathatok. Esélyem is van ellenük. Most egy kicsit szomorú vagyok, de egyébként pozitívan élem meg”- mondta az interjúszobában Fucsovics Márton.

Fotó: Mike Hewitt/Getty Images