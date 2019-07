A címvédő Novak Djokovic és a 31 évesen Grand Slam-elődöntőben újonc Roberto Bautista Agut kezd péntek délután a wimbledoni centeren. Érdekesség, hogy a szerb és a spanyol legutóbbi öt meccséből hármat Bautista Agut nyert, az idén kétszer is jobbnak bizonyult a világelsőnél. Aztán jöhet a csúcstalálkozó.

Egészen hihetetlen, de igaz: több mint tíz év szünet után mérkőzik meg újra Roger Federer és Rafa Nadal Wimbledonban. Legutóbb 2008-ban találkoztak az All England Club füvén, akkor játszották azt a tenisztörténeti csatájukat, amit kettő elvesztett döntő után a spanyol nyert meg (6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7-re.) Az előző évben a svájci még nem engedte át a wimbledoni trónt a salakkirálynak (7:6, 4:6, 7:6, 2:6, 6:2), aki a finálét követően sokáig sírt a zuhany alatt és megfogadta, hogy ilyen többet nem történhet meg vele.

Rafa Nadal a 2008-as wimbledoni diadalával lett ötszörös Grand Slam-bajnok (azóta már 18-nál tart), Roger Federer akkor 12-nél járt. Most az egyik kérdés úgy szól, hogy meg tudja-e közelíteni egy Grand Slam-serleg különbségre a bázelit a mallorcai, vagy esetleg újra háromra nő a svájci előnye.

A két legenda közös története több mint 15 éve Miamiban kezdődött. A pénteki lesz a 40. találkozójuk, Nadal 24:15-re vezet – Grand Slamen 10:3 (csak a US Openen nem mérkőztek soha.) Pont öt hete játszották a 39. meccsüket. A Roland Garroson Fedrernek semmi esélye nem volt a párizsi salakon, pedig nem teniszezett rosszul. Előtte a svájci sorozatban ötször bizonyult jobbnak a spanyolnál. A spanyol nem kapott még ki a svájcitól Grand Slam-elődöntőben (4:0), de Wimbledonban korábban mindig a döntőben kerültek egymással szembe.



Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images

Rafa Nadal a szerdai győzelmével a negyeddöntőben elsőként kvalifikálta magát a szezonzáró ATP Finals nyolcas mezőnyébe – valószínűleg Novak Djokovic lesz a következő, ehhez nyernie kell Roberto Bautista Agut ellen (a spanyol először játszik elődöntőt egy Grand Slamen.)

Roger Federer 1999 óta sorozatban 21. alkalommal indult Wimbledonban (a 77. Grand Slame), szerdai sikere a 100. megnyert meccse volt az egyéniben. Ő az első teniszező a férfiaknál, aki egy Grand Slamen legalább száz mérkőzésen tudott győzni – Nadal 53-nál jár Wimbledonban, amivel 8. ezen a listán, a héten előzte meg Björn Borgot.

Roger Federer a 31. Grand Slam-döntőjéért lép pályára, Rafa Nadalnak a 27. lenne (Novak Djokovicnak a 25.), míg Wimbledonban a svájci 12. alkalommal mérkőzhetne a Challenge kupáért, a spanyol és a szerb egyaránt a hatodikhoz érne. A mallorcai 2011 óta nem jutott fináléba az All England Clubban és ebből a szempontból ez a legkevésbé sikeres Grand Slam-versenye. A bázeli csak egyszer kapott ki wimbledoni elődöntőben: 2016-ban Milos Raonictól (3:6, 7:6, 6:4, 5:7, 3:6), de ez Nadalra is igaz, neki a tavalyi, Djokovic elleni az egyetlen veresége (4:6, 6:3, 6:7, 6:3, 8:10) a döntő kapujában.



Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images Fotó: Laurence Griffiths/Getty Images

„Mindent tudok Rafáról. Sokat fejlődött a játéka az évek alatt füvön. Nagyon másképp játszik, mint korábban. Nagyon régen nem játszottunk egymás ellen ezen a borításon. Egészen más lett az adogatása. Emlékszem, hogyan szervált akkoriban, és most mennyivel nagyobbakat adogat, mennyivel gyorsabban fejezi be a labdameneteket. Örülök, hogy újra összekerültünk. Nem hiszem, hogy a legutóbbi találkozónk a Roland Garroson befolyásolná ezt a mostanit. Ott őrült szél fújt, most nem számítok ilyen körülményekre. Csak az számít, hogy ő hogyan játszott eddig, illetve, nekem hogyan ment mostanáig. Remélem, én jövök ki nyertesen. Kemény lesz. Rafa bármilyen pályán bárkit képes elkapni. Ő nem egyszerűen egy salakspecialista, ezt tudjuk mindannyian”- mondta Roger Federer a legnagyobb riválisáról.

"A sport világában gyorsan változnak a dolgok. Mindig készen kell, álljál a változásra, legyen az negatív, vagy pozitív. Tiszta fejjel, nyugodtan kell elfogadnod a változásokat, hogy megértsd, mi történik később. Az utóbbi két hónap nagyon pozitív volt számomra, valószínűleg Rogernek is. Pont ez az, ami még mindig a pályán tart minket, érezzük, hogy van esélyünk, versenyben vagyunk a legfontosabb serlegekért. Ezért teniszezünk még mindig ilyen intenzitással. Az jobb, hogy Párizsban nyerni tudtam ellene, mintha kikaptam volna, de a salak és a fű között van a legnagyobb különbség a teniszben. Tehát ez egy teljesen más helyzet, mint a Roland Garroson volt. Aki jobban fog játszani, annak több esélye lesz, hogy bejusson a döntőbe. Általában így működik”- magyarázta Rafa Nadal, amikor az esélyekről kérdezték.

Fotó: Philip Toscano/PA Images via Getty Images

Az elődöntő négy résztvevőjének az életkora együtt 134 év és 160 nap. Az Open érában ez a legidősebb kvartett egy Grand Slam-elődöntőben. A korábbi rekordot 1968-ban jegyezték fel a Roland Garroson, amikor Pancho Gonzalez (40), Ken Rosewall (33), Andres Gimeno (30) és Rod Laver (29) játszott – ők 23 nappal fiatalabbak voltak. Másodszor fordul elő, hogy mind a négy elődöntős elmúlt már 30 éves, tavaly történt meg először és a következő években nem lesz meglepetés, ha még néhányszor megismétlődik.

Kezdő fotó: Cynthia Lum/Icon Sportswire via Getty Images