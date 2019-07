‏‏‎

Rossi Moore szülei magyarok, ő az USA-ban született. Nevét apukája választotta, a motoros legenda után.

Most 12 éves, motorozni 2 éves korában kezdett.

2018-ban azért költöztek Magyarországra, hogy Stefano Favaro és a Sport&Events Academy támogatásával bejussanak az Olasz junior kupába.

Most a Bester Capital Dubai junior csapatában versenyez és junior csapatokban nevelik, keresik a Moto3-as mezőny jövőbeni versenyzőit.

Californiába már jártak kisebb pályákra edzeni, ahol korábbi MotoGP pilóták is észrevették Rossi fejlett motorkezelését és gyorsaságát.

Az USA-ban állított már be pályarekordot.

Jelenleg egy 190ccm-es, Ohvale márkájú motorral versenyez.