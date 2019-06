A Ferrarival versenyző Charles Leclerc futotta a leggyorsabb kört a Forma-1-es Osztrák Nagydíj második pénteki szabadedzésén.

A monacói versenyző mögött a Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas végzett másodikként, míg a harmadik helyre a Red Bull francia versenyzője, Pierre Gasly futott be.

Max Verstappen clatters into the barriers at Turn 10 #AustrianGP#F1 pic.twitter.com/C76fPeBnL7