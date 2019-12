DECEMBER 8., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

15. FORDULÓ

15.45: Ferencváros–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

NB II

20. FORDULÓ

13.00: WKW ETO FC Győr–FC Ajka

13.00: Duna Aszfalt TLC–Békéscsaba 1912 Előre

13.00: Kazincbarcika–Soroksár SC

13.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Budaörs

13.00: Vác FC–Szolnoki MÁV FC

13.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád GA

17.00: Vasas FC–Dorogi FC

17.00: Szombathelyi Haladás–Gyirmót FC

ANGOL PREMIER LEAGUE

16. FORDULÓ

15.00: Aston Villa–Leicester (Tv: Digi Sport1)

15.00: Newcastle–Southampton

15.00: Norwich–Sheffield United

17.30: Brighton–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ

15.00: Reims–St. Etienne (Tv: Digi Sport3)

17.00: Nantes–Dijon (Tv: Digi Sport3)

21.00: Marseille–Bordeaux (Tv: Digi Sport2)

NÉMET BUNDESLIGA

14. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–Köln (Tv: Sport1)

18.00: Werder Bremen–Paderborn (Tv: Sport1)

OLASZ SERIE A

15. FORDULÓ

12.30: Lecce–Genoa (Tv: Digi Sport1)

15.00: Sassuolo–Cagliari

15.00: Spal–Brescia

15.00: Torino–Fiorentina (Tv: Digi Sport2)

18.00: Sampdoria–Parma (Tv: Digi Sport1)

20.45: Bologna–AC Milan (Tv: Digi Sport1)

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

12.00: Eibar–Getafe (Tv: Spíler2)

14.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.00: Valladolid–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Leganes–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.00: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

14. FORDULÓ

14.30: Antalyaspor–Trabzonspor (Tv: Sport2)

17.00: Kasimpasa–Besiktas (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ SPORTKÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, JAPÁN

KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ

1. CSOPORT

Norvégia–Dánia

Szerbia–Dél-Korea

Hollandia–Németország



2. CSOPORT

Montenegró–Japán

Románia–Oroszország

Spanyolország–Svédország

ELNÖK KUPA

13–16. HELYÉRT

Angola–Franciaország

Magyarország–Argentína

17–20. HELYÉRT

Szlovénia–Brazília

Szenegál–Kongói DK

21–24. HELYÉRT

Kuba–Ausztrália

Kazahsztán–Kína

BUNDESLIGA

13.30: Hannover-Burgdorf–Füsche Berlin (Tv: Sport1)

NFL, ALAPSZAKASZ

14. FORDULÓ

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Buffalo Bills–Baltimore Ravens

19.00: Cleveland Browns–Cincinnati Bengals

19.00: Green Bay Packers–Washington Redskins

19.00: Houston Texans–Denver Broncos

19.00: Minnesota Vikings–Detroit Lions

19.00: New Orleans Saints–San Francisco 49ers (Tv: Sport2)

19.00: New York Jets–Miami Dolphins

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Indianapolis Colts

22.05: Jacksonville Jaguars–Los Angeles Chargers

22.25: Arizona Cardinals–Pittsburgh Steelers

22.25: New England Patriots–Kansas City Chiefs (Tv: Sport2)

22.25: Oakland Raiders–Tennessee Titans

Hétfő, 2.20: Los Angeles Rams–Seattle Seahawks (Tv: Sport2)

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA

17.45 és 20.45: férfi óriás-műlesiklás, Beaver Creek

19.00: női szuperóriás-műlesiklás, Lake Louise

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: UTE–Sport Club Csíkszereda

18.30: DEAC–FTC-Telekom



EBEL

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Moser Medical Graz99ers (osztrák)

TIPSPORT LIGA

17.00: MHK 32 Liptovsky Mikulás (szlovák)–MAC Újbuda

17.30: DVTK Jegesmedvék–HC Nové Zámky (szlovák)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Kaposvári KK–Jászberényi KSE



NŐI NB I

17.00: Atomerőmű KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd

18.00: Sopron Basket–Aluinvent DVTK

RÖPLABDA

FÉRFI NB I

A-CSOPORT

16.30: Sümegi RE–PTE-PEAC

18.00: Vidux-Szegedi RSE–Kecskeméti RC

18.30: MAFC-BME–Vegyész RC Kazincbarcika, Tungsram-csarnok

B-CSOPORT

16.00: MÁV Előre-BERICAP–Dunaferr SE

16.30: Szolnoki RK–FINO Kaposvár

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Világkupa, Sanghaj

SÍUGRÁS

15.30: Világkupa, Nyizsnyij Tagil

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS EURÓPA-BAJNOKSÁG, GLASGOW

10.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

18.00: elődöntők, döntők (Tv: M4 Sport)

VÍZILABDA

BENU FÉRFI MAGYAR KUPA

16.00: döntő