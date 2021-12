A Koreai Köztársaság csapatának nyitott védekezésére alaposan felkészül a magyar női kézilabda-válogatott a spanyolországi világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulója előtt.

A vasárnap 18 órakor kezdődő találkozót megelőző szombati sajtóbeszélgetésen Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány elmondta, az ázsiaiak a mérkőzések elején tartalékolnak, mert sok ütközéssel védekeznek és a végére általában elfáradnak. Hozzátette, ezen a tornán nem erőltetik a kimondottan gyors, rohanós kézilabdát, viszont gyakran alkalmaznak nyitott védekezést, ami ellen a - kapus lecserélésével kialakított - létszámfölényes támadójáték lehet a hatékony módszer.



"Minden technikai hibát és labdaeladást nagyon gyorsan kihasználnak" - hangsúlyozta a szakvezető.



Fodor Csenge úgy fogalmazott, biztosan kényelmetlen ellenfél lesz a dél-koreai csapat, de elemzik majd, mik azok a sémák, amiket játszanak. Hozzáfűzte, tudják, hogy a nyitott védekezést részesítik előnyben, ennek ellenszerét a gyorslábú játékosok és a labda nélküli mozgások jelenthetik.



"Úgy megyünk fel a pályára, hogy nem lehet kérdés, győztesen jövünk le. Nyilvánvalóan nehéz mérkőzés lesz, de mindenkit a becsület, a szív és a lélek fog vinni az utolsó meccsünkön" - nyilatkozta a Győri Audi ETO KC balszélsője.



A magyarok Szlovákiát múlt csütörtökön 35-29-re, Csehországot szombaton 32-29-re legyőzték, Németországtól hétfőn 25-24-re kikaptak Llíriában, így az E csoport második helyén végeztek, és két pontot vittek magukkal. A középdöntőben szerdán 30-19-re kikaptak Dániától, és bár pénteken 30-22-re nyertek Kongó ellen, a negyeddöntőbe már nem juthatnak be.



Golovin Vlagyimir elmondta, lassacskán kirajzolódik a hogyan tovább a csapatjáték és az egyének szempontjából is. Hangsúlyozta, mihamarabb fejlődniük kell, és mentális szempontból biztosan nagyon gyorsan kiutat kell találniuk ebből a helyzetből.



"A sport nem csak a győzelmekről szól, hanem a vereségekről is. Talán az a legfontosabb, hogy megtanuljuk, hogyan tudjuk a vereségeket kezelni" - vélekedett.



Hozzátette, a Dánia elleni meccsen úgy látszott, fizikálisan gyenge a csapat, ami nem igaz, ezt minden adat alátámasztja. Ezúttal is megismételte, hogy a lelkesedés nélküli játék meglepte, és azt is mihamarabb kezelni kell, hogy minden hiba egyre lejjebb nyomta a csapatot, mert egy vereség - jelen esetben a németek elleni kudarc - után nem eshet szét ennyire a válogatott.



"Stabil csapatot akarok, és ez a stabiliás most hiányzott. Egy vesztes mérkőzés lelkileg nagyon megviselte a társaságot, ha ezt nem tudjuk kezelni, akkor a következő világversenyeken is bekövetkezhet" - nyilatkozta.



A magyar szövetség elvárása és Golovin célkitűzése a negyeddöntőbe jutás volt a torna előtt, ám a kapitány már akkor is megjegyezte, hogy az erőviszonyok alapján csapatának helye a tizedik pozíció körül lehet.



"Amikor ezt mondtam, akkor volt még néhány olyan játékos, aki most még sincs velünk, és az ő hiányuk is meghatározta a szereplésünket" - vélekedett az edző. Hozzátette, a németek elleni meccset nagyban befolyásolta, hogy Klujber Katrin sérülés miatt az első félidő elején kiesett, de ezután mindenki vállalt pluszmunkát, hogy a jobbátlövőt megfelelően helyettesítsék, tehát csapatként nagyon jól működtek a játékosok.



A kapus Szikora Melinda kijelentette, nem volt olyan vezére a csapatnak védekezésben, aki kellő tapasztalattal rendelkezik, és olyan személyiség, akire mindenki hallgat. Hozzátette, a szereplést ideiglenesen lemondó Tomori Zsuzsanna nagyon hiányzott a rutinja miatt, illetve azért, mert olyan szeme van a védekezéshez, hogy a fiataloknak sokat tud segíteni.

Borítókép: mksz.hu