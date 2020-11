Továbbra is bizonytalan, hogy Herning mellett melyik dán városban rendezik december 3. és 20. között a női kézilabda Európa-bajnokságot, és a magyar válogatottnak hol kell játszania a csoportmérkőzéseit.

Per Bertelsen, a dán szövetség (DHF) elnöke szombaton az Ekstra Bladet című napilapnak úgy nyilatkozott, Herningben és Koldingban mindent megszerveztek, olyan koronavírus-protokollt állítottak össze, ami szigorúbb, mint a dániai előírások, a módosított költségvetéssel is elkészültek, mindezek ellenére továbbra sem kapták meg a kormány felügyelete alá tartozó koronavírus-bizottság jóváhagyását.



"A kormány álláspontja az, hogy mindent megteszünk a megoldás megtalálásáért. Folytatjuk a párbeszédet a DHF-fel és az egészségügyi hatóságokkal" - reagált Joy Mogensen kulturális miniszter. Hozzátette, egészségügyi szempontból minden körülménynek megbízhatónak kell lennie.



A társrendező norvégok a koronavírus-járvány miatt hétfőn bejelentették visszalépésüket. A dánok már korábban jelezték, hogy önállóan is otthont adnának a tornának. Bertelsen keddre ígérte, hogy bejelentik, Herning mellett Kolding ad otthont a meccseknek, majd ezt a határidőt előbb csütörtökre, majd péntekre módosította.



A magyar válogatott Trondheimben szerepelt volna a csoportkörben Szerbia, Horvátország és a világbajnok Hollandia társaságában.



Bertelsen szombaton teljesen groteszknek nevezte a jelenlegi helyzetet, és hangsúlyozta, ha nem kapják meg az illetékes politikai vezetők jóváhagyását, nem várhatnak a végtelenségig, "egyszer be kell dobnunk a törülközőt", hiszen kevesebb, mint két hét van hátra a rajtig.



Az Európa-bajnokságon 16 csapat szerepelne és 47 mérkőzést játszanának. A világjárvány miatt korábban a norvégiai Stavanger és Oslo, illetve a dániai Frederikshavn kikerült a helyszínek közül.



A magyar női válogatott idén még egyetlen mérkőzést sem játszott. A tervek szerint a nemzeti csapat az Európa-bajnokság előtt Svédországgal találkozik két felkészülési meccsen a Göteborgtól északra fekvő Trollhättanban, jövő szombaton és vasárnap.

Kép: Facebook/Magyar kézilabda-válogatott