Nagyszerű hírrel jelentkezett a Ferencváros és a magyar női kézilabda-válogatott egykori játékosa.



Tóth Tímea korábban közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy daganatos megbetegedéssel küzd. Az egykori átlövőnél 2021. februárjában diagnosztizálták a kórt szervezete azonban jól reagált a kezelésre. Tóth Tímeára még vár egy műtét és gyógyszeres kezelésre is

szüksége lesz még, de a kemoterápiás kezelésnek már a végére ért. A volt kézilabdázó közösségi oldalán számolt be a remek hírről, melyben arról is írt, min ment keresztül az elmúlt közel egy évben. Bejegyzését változtatások nélkül közöljük.

Kedves Mindenki!

Először is BUÉK mindenkinek!

Kicsit eltűntem, de úgy érzem itt az ideje, hogy írjak nektek….