A címvédő francia, valamint a horvát válogatott is győzött kedden a dániai női kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, ezzel mindkét csapat biztosította helyét az elődöntőben.

A koldingi II. csoportban a horvátoknak az egygólos vereség is elődöntőbe jutást jelentett volna. Az eddigieknél pontatlanabb játékuk miatt csak a 28. percben vezettek először a németek ellen, ám a második félidőt ötös gólsorozattal kezdték, és a meccs kétharmadánál 17-12 volt az állás a javukra. A hajrában egy 6-2-es sorozattal felzárkóztak a németek, ám az egyenlítésre nem volt esélyük. A horvát csapat végül magabiztos, 23-20-as győzelmet aratott, és története során először jutott Európa-bajnoki elődöntőbe. Az eddigi legjobb eredménye az 1994-es ötödik helyezés volt, a legjobb tíz közé legutóbb tíz évvel ezelőtt jutott a csapat.



A németek veresége azt jelenti, hogy a világbajnok hollandok játszhatnak majd az ötödik helyért.



A Siófok KC horvát beállója, Katarina Jezic két gólt dobott, az Alba Fehérvár KC kapusa, Tea Pijevic 32 lövésből 16-ot kivédett. A Ferencváros német légiósai közül Emily Bölk kétszer talált be.



A herningi I. csoportban a 43. percig tudta szorossá tenni az állást a svéd válogatott, amely ekkor még csak kétgólos hátrányban volt, ám a címvédő franciák a folytatásban kilenc alkalommal voltak eredményesek, és csak öt gólt kaptak, így végül 31-25-re győztek, és sorozatban harmadszor ott vannak a négy között.



A Győri Audi ETO KC francia játékosai közül Estelle Nze Minko hatszor talált be, ezzel ő lett a mezőny legeredményesebbje.



Eredmények, középdöntő, 3. (utolsó) forduló:

I. csoport (Herning):

Franciaország-Svédország 31-25 (14-14)

korábban:

Spanyolország-Montenegró 26-26 (17-11)

később:

Dánia-Oroszország 20.30

II. csoport (Kolding):

Horvátország-Németország 23-20 (12-12)



korábban:



Hollandia-Románia 35-24 (16-12)



később:



MAGYARORSZÁG-Norvégia 20.30



A két középdöntő-csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. A torna első négy helyezettje kijut a jövő decemberi, spanyolországi világbajnokságra, amelynek a házigazdák, valamint a címvédő hollandok biztosan résztvevői lesznek.

Borítókép: Handballplanet.com