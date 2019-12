A spanyoloktól elszenvedett vereség után egy nagyon küzdelmes meccsen újabb vereséget könyvelhet el a magyar női kézicsapat, mert a montenegróiak egy góllal nyerni tudtak. Három fordulót követően Magyarország 1 győzelem és 2 vereséggel jelenleg a csoport harmadik helyén áll. A következő mérkőzést a Szenegálok ellen játsszák szerdán 11 órakkor.

A mérkőzés lefújását követően kissé csalódottan nyilatkozott a csapatkapitány, Tomori Zsuzsanna:



"Nagyon sok hibával játszottunk, pedig nagyon szerettük volna megnyerni a mérkőzést, mindig vissza is jöttünk a játékba, de ez sajnos kevés volt ma. Egyszerűen nem akar a támadásunk összeállni ezen a világbajnokságon valamiért. Rengeteg ziccert hagytunk ki, ami megbosszulta magát. Úgy érzem ma joggal lehetünk szomorúak, és akár még mi is megnyerhettük volna a találkozót. Nagyon sajnálom, hogy a végén nem sikerült fordítanunk. Tovább kell mennünk, van még hátra két mérkőzés és nagyon bízok benne, hogy tovább tudunk majd menni. A tegnapelőtti meccshez képest ez most pozitívum volt egyértelműen, viszont a románok ellen élet-halál harcot kell majd vívnunk ezek után."



A magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Kim Rasmussen szerint nem sokon múlt a győzelmük:



"Nem voltunk jók a védekezés terén, ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a csajokra, hiszen küzdöttek, és mindent megtettek amit csak tudtak. A végére kicsit elfáradtunk, ez is sokat jelentett. Az egyik legnehezebb ellenfelünkkel néztünk szembe a csoportban, aki ellen ma sajnos nem sikerült győznünk, de apróságokon múlt az egész."



Lukács Viktória már a továbbjutásról beszélt:



"Sajnos nehezen jöttek a gólok, és ez volt ma az igazi nagy problémánk. Az első félidőben sok helyzetet kihagytunk, a második félidőben viszont sikerült visszajönnünk a mérkőzésbe. Mindenféleképpen tovább szeretnénk jutni, nincs más választásunk meg kell nyernünk az előttünk lévő két mérkőzést."



Kovacsics Anikó szerint egyszerűen nem tudtak mit kezdeni Montenegró felállt védelmével:



"Végig küzdöttünk, csak sajnos voltak hibáink, és keveset is futottunk. A koncentrációnk ma sokkal jobb volt viszont, mint az eddigi mérkőzéseken. A felállt védők ellen nem tudtunk igazából mit kezdeni, csak a gyors kontráinkra számíthattunk, ami ma kevésnek bizonyult."



Fotó: keziszövetség.hu