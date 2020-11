Két negatív koronavírusteszt után csatlakozhattak a Ferencváros játékosai a jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar női kézilabda-válogatott keretéhez.

A zöld-fehérek szombaton 32-26-ra győztek a Krim Mercator Ljubljana vendégeként, a szlovén bajnok pedig a találkozó után jelezte: egy pályára lépő játékosánál a vizsgálat pozitív eredményt hozott.



Így - a klub honlapjának beszámolja szerint - a Ferencváros azon játékosai, akik még nem estek át a fertőzésen, karanténba kerültek, míg a többi válogatott kerettag hétfőn csatlakozott a nemzeti csapathoz.



Szerdán az érintettek túlestek a második tesztkörön is, és mivel mindannyiuknál negatív eredményt hozott mindkét vizsgálat, így ők is bevonulhattak az edzőtáborba.



Az Eb-n a magyar válogatott Kolding városában játssza csoportmérkőzéseit. A decemberi tornán 16 csapat szerepel és 47 mérkőzést játszanak. A csoportkörben a magyar válogatott 4-én Horvátországgal, 6-án Szerbiával, 8-án pedig a világbajnok Hollandiával találkozik.



A csoportkörben Kolding és Herning is két-két, a középdöntőben pedig egy-egy csoportnak ad otthont, a döntő hétvégét pedig Herningben rendezik.



A magyar válogatott az Eb előtt, szombaton és vasárnap Svédországban játszik felkészülési összecsapást a házigazdával.

Borítókép: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images