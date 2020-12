A spanyol élvonalban szereplő Ciudad De La Laguna Tenerife csapatához igazolt Raksányi Krisztina, a magyar női kosárlabda-válogatott csapatkapitánya.

A 29 éves játékos októberben - három hónap után - távozott a francia első ligás Tarbes-tól, új klubját pedig most az őt képviselő ügynökség jelentette be a közösségi oldalán.

