Siti Beáta másodedző szerint három-négy edzés hiányzott ahhoz, hogy a magyar női kézilabda-válogatott megfelelő ritmusban tudjon játszani a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, amelyen 14. helyezettként zárt.

A magyar csapat előbb Szöulban részt vett egy felkészülési tornán, majd a világbajnokság csoportkörében legyőzte Kazahsztánt és Szenegált, viszont kikapott Spanyolországtól, Montenegrótól és Romániától, így nem jutott a középdöntőbe. Az alsóházi rájátszásban az Argentína elleni sikert a Franciaországgal szembeni vereség követte, így a válogatott a tervezettnél hamarabb, már kedden hazaindult Magyarországra.



Siti Beáta elmondta, nehezebb volt a felkészülésük, mert az időeltolódás miatt minél előbb ki akartak utazni Ázsiába, ám az átállás miatt kevesebb kézilabdás edzést tudtak tartani. Értékelése szerint ennek a három-négy gyakorlásnak a hiánya a játékuk ritmusán látható is volt a mérkőzéseken. Hozzátette, hogy amikor Európában rendezik a téli világversenyt, az ottani felkészülési torna sokkal ideálisabb elegye az edzésnek és a versenyhelyzet gyakorlásának.



"Klubszinten naponta, hetente gyakorolnak egy játékrendszert, de Kim Rasmussen fejében van egy másik játékrendszer, és nem biztos, hogy ez utóbbi úgy visszajön a mérkőzéseken előforduló stresszhelyzetben, ahogyan kellene, mivel nem volt elég gyakorlásunk és elég meccshelyzetünk" - nyilatkozta a szövetségi kapitány segítője.



Siti úgy fogalmazott, hogy a rendszert az emberek működtetik azzal, amit meg tudnak valósítani, de nem biztos, hogy a dán edző által alkalmazott játékrendszer megfelelően be tudott épülni erre a világversenyre.



Hangsúlyozta, a tapasztalt játékosok és a szakmai stáb tagjai is maximálisan támogatták a tehetséges fiatalokat abban, hogy lelkileg erősek maradjanak, de a rutinosabb kézilabdázók is nehéz élethelyzetbe kerültek, hiszen komoly harcot kellett vívniuk magukkal, hogy javuljon a teljesítményük.

"Mi abban tudunk segíteni, hogy megpróbáljuk egyszerűsíteni a játékot, és támogatjuk őket" - magyarázta.



A világbajnokság előtt a szakmabeliek többsége kimondottan jó szereplést várt a csapattól, a szövetségi kapitány is optimistán nyilatkozott, a játékosok pedig az elődöntőbe jutást sem tartották lehetetlennek. Ezt számos pozitív körülmény, illetve a tavalyi Európa-bajnokságon mutatott jó játék is erősítette. A magyar szövetség elvárása a legjobb hét közé kerülés, vagyis az olimpiai selejtezőtornára jutás volt.



A korábbi 135-szörös válogatott Siti rávilágított, hogy a kötelező feladatok mindig nehezebben teljesíthetők, ilyenkor nagyobb teher van az emberen. Utólag úgy tűnik számára, hogy túlzottan nagy teher volt a kvalifikációval kapcsolatos elvárás, ezt nem tudták jól kezelni, pedig mindegyiküknek az olimpiára jutás az álma.

"Lehet, ha egy kicsit kevesebbszer hangzik el, vagy nem ez kerül a fókuszba, akkor másként történik, de feltételes mód nem létezik ebben a formában" - vélekedett.



A legutóbbi Európa-bajnokságon hetedik helyezett magyar csapat akkor jut ki a márciusi olimpiai selejtezőre, ha a tavalyi kontinenstorna 2-6. helyezettjei, vagyis Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia közül legalább négy válogatott kivívja az olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világbajnokságon. Az Európa-bajnokságról az a két legjobb csapat szerez részvételi jogot a selejtezőre, amelyek nem vívják ki az olimpián vagy a kvalifikációs tornán való szereplés jogát a mostani vb-n.



Siti Beáta szerint a vártnál rosszabb szereplés ellenére mindenki tanulhat ebből a világbajnokságból, ha jól dolgozza fel. Mint kifejtette, számos játékhelyzettel találkoztak a játékosok, és tapasztalhatták: létkérdés, hogyan kezelik a sikert és a kudarcot.



"A válogatottban egy ilyen világversenyen szinte a legfontosabb dolog, hogy nincs idő rágódni a történteken. Nemcsak egyik napról a másikra, hanem a pályán, a hatvan perc alatt is. Látom a fiatalokon, hogy egy kimaradt lövést követően még a következő védekezés során is azzal foglalkoznak, miért hibáztak, de erre nincs idő" - nyilatkozta az egykori világklasszis irányító.

