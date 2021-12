A magyar női kézilabda válogatott a kézilabda világbajnokság középdöntőjének első mérkőzésén súlyos vereséget szenvedett Dániától. A találkozót követően a szövetségi kapitány mellett az átlövő Kácsor Gréta, Kovács Anett, Bordás Réka értékelte az MKSZ-nek.

„Természetesen csalódottak vagyunk, hiszen jól kezdtük a mérkőzést, de ezt követően lelassult a játékunk, és sajnos az önbizalmunkkal, hitünkkel is gond volt. Szünetben átbeszéltük a problémákat, de nem javult a helyzet. Megyünk tovább, készülünk a következő meccsekre, Kongó, majd Dél-Korea következik.” – Golovin Vlagyimir

„Nem tudom, mi lehetett a probléma, az öltözőben megvolt az extázis, úgy jöttünk ki melegíteni a pályára, hogy ma is ugyanúgy küzdeni fogunk. Ma nekünk semmi nem jött össze, a védekezésünk nem volt eléggé acélos, és támadásban sem tudtunk gólokat lőni. Talán a kihagyott helyzetek lomboztak le minket kicsit és így a védekezésünk is felpuhult, ez vezetett a dán fordításhoz az első félidőben. Nyilván most nagyon csalódottak vagyunk, de még két mérkőzésünk van biztosan ezen a világbajnokságon, azon száz százalékon kell teljesítenünk.” – Kácsor Gréta

"A lehető legrosszabbkor aludtunk bele a meccsbe, ahogy átvették a dánok a vezetést, onnantól kezdve ők domináltak, mi pedig csak mentünk az eredmény után. Nagyon csalódott vagyok, mert úgy gondolom, hogy több van bennünk, mint amit most mutattunk, de még nincs vége, mennünk kell tovább. A beálló körüli védekezés ma sem volt rendben, mondhatni ez a gyenge pontunk. Egy nagyon kemény és jó mérkőzést játszottunk a németek ellen, ez sokakból sokat kivett, nyilván nem bújhatunk e mögé, de kicsit fáradtan érkeztünk a tegnapi utazás után erre a mai mérkőzésre.” – Kovács Anett

Borítókép: Facebook.com/ MKSZ