A női kézilabda világbajnokság rajtja előtt az induló országokat regisztrálni kellett egy platformon ahol meg kellett adni a játékosok testsúlyát is. Amennyiben a súlyt nem adják meg, nem regisztrálják a játékost.

A norvég kézilabda szövetség már több éve szándékosan nem jelenti be, a játékosok testsúlyát, ám erre az évre nem volt választásuk.

„Korábban a testsúlyt sosem adtuk meg, most azonban egy számítógépes programban kellett regisztrálni a játékosokat, ahol kötelezően meg kellett adni, hogy egy-egy játékos hány kiló." – nyilatkozta Kare Geir Leo, a Norvég Kézilabda Szövetség elnöke.

A Norvég Kézilabda Szövetség így szándékosan rossz súlyadatokat küldött be. – derül ki a vg.no cikkéből.

Véletlenszerűen 60, 65, és 70 kg-os adatokat írtak be a játékosokhoz. A történet itt nem ér véget.



Ugyanis az IHF így hamis adatokat tett ki a Tv képernyőjére, amikor bemutatta a játékosokat.

A Norvég Kézilabda Szövetség persze azonnal reagált, amint látták, hogy megjelentek a fals adatok a mérkőzéseiken.

Kare Geir Leo elmondta, hogy levelet írtak a nemzetközi Kézilabda Szövetségnek, és kérték, hogy ne mutassák a képernyőn a testsúly adatokat. Az IHF jelezte, hogy eleget tesznek kérésnek.