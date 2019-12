Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya személyes támadásként élte meg a játékvezetők és a delegátus tevékenységét a Románia elleni vesztes csoportmérkőzésen, a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

"Ami történt, személyes támadás volt ellenem a játékvezetők, és főleg a delegátus részéről. Ezek az emberek nem is tudják, mennyit ártanak a csapatoknak, sőt az egész sportágnak ezzel a viselkedéssel" - nyilatkozta a 28-27-re elveszített találkozót követően a dán edző.

Rasmussen felidézte, az első félidőben sárga lapot kapott, pedig csak annyit kérdezett a delegátustól, mit csináljanak másképpen, hogy ne büntessék őket állandóan. A második felvonásban csupán felhördült egyszer, ezért rögtön kétperces kiállítást kapott a válogatott.

A magyarok a szünetben hat góllal vezettek, és már csak hetven másodperc volt hátra, amikor az ellenfél egyenlített. Nyolc másodperccel a vége előtt büntetőt kaptak a románok, ezt Cristina Neagu értékesítette, csapata ekkor vezetett először a meccsen, mégis nyert, pedig a magyaroknak a döntetlen is elég lett volna a középdöntőbe jutáshoz.

Azt Tomas Ryde, a románok svéd szakvezetője is elismerte, hogy az utolsó hétméteresük nem volt jogos, és hozzátette, sajnálja a magyarokat.

"Hagyják, hogy a csapatok a pályán döntsék el a meccseket, ne ők akarják eldönteni" - utalt a hivatalos személyekre Kim Rasmussen.

Hozzáfűzte, ha valaki rossz bíráskodást akar látni, nézze vissza ennek a meccsnek a felvételét.

"Nagyon csalódott vagyok, mert az első félidőben nagyszerűen játszottunk, de a hét a hat elleni játékra nem tudtunk reagálni. Emiatt önmagamban is csalódtam. Ilyenkor logikusan valaki mindig üresen van a támadó csapatban, ezzel nem tudtunk mit kezdeni" - magyarázta.

A magyar válogatott három felállás ellen sem járt sikerrel: a spanyolok nyitott, a montenegróiak agresszív védekezéssel, a románok pedig létszámfölényes támadójátékkal győztek ellene.

Tomas Ryde felidézte, hogy a hét a hat elleni játékkal jöttek vissza a meccsbe, annak köszönhetően kezdték ledolgozni a hátrányukat, és nyerték meg végül a mérkőzést.

"Nagyon hálás vagyok a szélsőinknek, sokkal jobban játszottak, mint eddig bármikor a tornán, nekik köszönhetően győztünk" - nyilatkozta.

Erről Kim Rasmussen azt mondta, próbálta szélesre húzni a játékot, de ha középen megállították riválisukat, a széleket nem tudták védeni.

"Ez az én felelősségem, az én hibám. Nem igazán tudtam megtalálni a helyes játékot. Nagyon sajnálom, ez nem volt egy jó munka a részemről" - fogalmazott.

Az Elnök Kupáért (13-16. hely) zajló alsóházi rájátszásban Argentína lesz a magyar együttes első ellenfele vasárnap, magyar idő szerint hajnali 4.30-tól.

"Nem koncentrálok most az Elnök Kupára, most túlságosan csalódott vagyok, hogy elveszítettük ezt a mérkőzést. Nagyon szomorú vagyok a lányok miatt, a szurkolók miatt és a kézilabda-szövetség miatt is" - közölte a dán edző.

A magyarok szombaton 39-15-re legyőzték Kazahsztánt, majd vasárnap Spanyolországtól 29-25-re, kedden Montenegróról 25-24-re kikaptak, szerdán pedig 30-20-ra nyertek Szenegál ellen, így a C csoport negyedik helyén végeztek. A középdöntőbe az első három jutott.

A magyar válogatottnak mostantól azért kell szurkolnia, hogy a tavalyi Európa-bajnokság 2-6. helyezettjei, vagyis Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia közül legalább négy csapat kivívja az olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világbajnokságon, mert ebben az esetben a kontinenstornán hetedik helyezett magyarok is részt vehetnek a márciusi selejtezőn. Az Európa-bajnokságról az a két legjobb csapat szerez részvételi jogot a selejtezőtornára, amelyek nem vívják ki az olimpián vagy a selejtezőn való szereplés jogát a mostani vb-n.