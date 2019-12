A magyar női kézilabda-válogatott 34-26-ra legyőzte Argentína csapatát a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság alsóházi rájátszásában, vasárnap.

A magyarok hétfőn - közép-európai idő szerint - 10 órától a világ- és Európa-bajnok franciák ellen játsszák utolsó meccsüket a tornán, a tét a 13. hely lesz. A csapat kedden indul haza Kumamotóból.

Eredmény, a 13-16. helyért:

Magyarország-Argentína 34-26 (19-12)



Kumamoto, v.: Christiansen, Hansen (dán)

lövések/gólok: 52/34, illetve 44/26

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 6/4

kiállítások: 6, illetve 0 perc

Magyarország:

Triffa - Lukács 2, Kovacsics 7, Szabó L., Háfra 6, Tomori 1, Márton G. 6, cserék: Klujber 5, Tóth G., Vámos 1, Pásztor 1, Bíró, Kiss É., Kiss N. 5, szövetségi kapitány: Kim Rasmussen

A magyar válogatott szombaton a sajtó teljes kizárásával készült az újabb mérkőzésére, a Románia elleni drámai vereség másnapján a szövetségi kapitány és a játékosok sem nyilatkoztak a helyszínen tartózkodó újságíróknak. A csapatnak szállodát kellett váltania, és volt néhány óra, amikor nem volt szállása, ezért edzés nem, csupán videózás szerepelt a programban.



Az argentinok elleni meccs előtt két cserére került sor: Faluvégi Dorottya és Kovács Anna helyett Pásztor Noémi és Kiss Nikoletta került a keretbe. Kim Rasmussen kapitány a szövetség honlapján elmondta, hogy a Ferencváros beállója és az Érd jobbátlövője eddig is nagyszerűen támogatta a csapatot a gyakorlásokon, és azon kívül egyaránt. Mivel edzésben maradtak, bármikor készen állva a játékra, mindenképpen lehetőséget akart nekik adni.



A közepes színvonalú első félidőben a magyarok Kovacsics Anikó és Márton Gréta vezérletével jól kezdtek, de a Debrecen balátlövője, Elke Karsten révén az ellenfél egy ideig jól tartotta magát. A csoportmeccseken kevesebb lehetőséget kapott játékosok sok időt tölthettek a pályán, és meg is hálálták a bizalmat, hiszen a szünet előtt egy 7-1-es sorozatot produkáltak.

A második felvonásban egyre több volt a hiba támadásban, és a tétnélküliség miatt mindkét oldalon hullámzóan alakult a játék, hármasával dobták a gólokat a csapatok. A magyarok a létszámfölényes akciókat gyakorolták, és végül magabiztosan, nyolc góllal nyertek a kumamotói Park Dome-ban, ahol olyan hideg volt, hogy a nézők és a stábtagok többsége téli kabátban nézte a meccset.



A két csapat harmadik egymás elleni meccsén a harmadik magyar siker született. A mezőny legeredményesebb játékosa a debreceni Elke Karsten volt kilenc találattal.

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya úgy fogalmazott, igyekeztek kitisztítani a gondolataikat.

"Büszke vagyok a csapatra, hogy így le tudtuk hozni a meccset" - mondta a dán edző. Csapata pénteken 16-10-es első félidő után 28-27-re kikapott Romániától a csoportkör utolsó fordulójában, ezért nem jutott a középdöntőbe, majd vasárnap az alsóházi rájátszásban 34-26-ra legyőzte Argentínát.



Legközelebb előbb összeül játékosaival Rasmussen. (Fotó: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images)



"Még most is nagyon fáj a románok elleni vereség, de tegnap igyekeztünk kitisztítani a gondolatainkat. Átbeszéltük, mire koncentráljunk, és végül biztosan nyertünk. Holnap nem akármilyen meccsel zárjuk a tornát" - nyilatkozta Kim Rasmussen. A magyar együttes hétfőn a címvédő és Európa-bajnok franciákkal találkozik az Elnök Kupa döntőjében, amelynek tétje a 13. hely.



A szakvezető a meccs előtt két helyen változtatott, és az egyik becserélt játékos, Kiss Nikoletta hét lövésből öt gólt szerzett a dél-amerikaiak ellen.

"Nagyon nehéz volt, hiszen az első világbajnokságomon ez volt az első meccsem, de próbáltam mindent beleadni, és segíteni a lányoknak. Néha megmutatkozott az izgalom, ezért voltak hibáim, de igyekeztem ezen mihamarabb túlesni" - mondta az Érd jobbátlövője.



Hozzátette, kell még egy tisztességes meccset játszaniuk, a franciák ellen is megpróbálnak maximálisan helyt állni, és emelt fővel hazatérni.

Kiss elárulta, volt egy hosszú, közös beszélgetésük, amelyen megpróbálták feltárni, mik lehettek a gondok - nem csak szakmailag, hanem csapatszinten is - a románok elleni találkozón.



"Ebben előre tudtunk lépni, ezért azt hiszem, legközelebb előbb összeülünk" - fűzte hozzá.



Háfra Noémi az argentinok ellen 11 kísérletből hat gólt dobott. A meccs után úgy fogalmazott, nagyon mély gödörből kellett indulniuk, de csapatként talpra álltak.



"Megbeszéltük, hogy meg kell mutatnunk, igenis az a csapat vagyunk, amelynek ott kellett volna lennie a legjobbak között. Sajnos ez nem sikerült, de az utolsó pillanatokig küzdeni kell" - nyilatkozta.



Háfra azt mondja, nagyon mély gödörből kellett felállniuk. (Fotó: Facebook/IHF)



A Ferencváros átlövője elárulta, a románok elleni meccs után egész éjszaka gondolkozott rajta, mi lehetett a probléma, de ezt hamar le kellett zárniuk, mert következett az újabb mérkőzés.



"Meg kell mutatnunk, hogy van még bennünk. Érdekes párosítás, hogy a franciákkal találkozunk. Az utolsó meccs is fontos lesz számunkra, küzdeni fogunk, és közben a többieknek is szurkolunk, hogy azok kerüljenek az élmezőnybe, akik nekünk számítanak" - mondta Háfra.



A legutóbbi Európa-bajnokságon hetedik helyezett magyar válogatott akkor jut ki a márciusi olimpiai selejtezőre, ha a tavalyi kontinenstorna 2-6. helyezettjei, vagyis Oroszország, Hollandia, Norvégia, Svédország és Románia közül legalább négy csapat kivívja az olimpiai szereplés, illetve a selejtezőn való részvétel jogát a világbajnokságon. Az Európa-bajnokságról az a két legjobb csapat szerez részvételi jogot a selejtezőre, amelyek nem vívják ki az olimpián vagy a kvalifikációs tornán való szereplés jogát a mostani vb-n.

Borítókép: Facebook/ IHF