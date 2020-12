Miután kiderült, hogy az orosz női kézilabda-válogatott nem jutott be az elődöntőbe, a csapat szövetségi kapitányát, Ambros Martint elbocsátották a kispadról. A kontinenstornán való sikertelen szereplés lehetséges okairól a Szport Expressnek beszélt a női kézilabda-válogatottal négy alkalommal világbajnokságot, 2016-ban olimpiát nyerő legendás szövetségi kapitány Yevgenyij Trefilov.



A legendás tréner szerint sok mindent lehet fogni a koronavírus-járvány miatti edzésmunka kiesésére, de nem mindent.



Taktikai hibát követett el az edző?



"Nézzük meg a dánok elleni középdöntő mérkőzést. Azon a találkozón Kalinina 38%-os hatékonysággal védett, Martin mégis lecserélte és valamiért a fiataloknak adott lehetőséget. Ez számomra teljesen érthetetlen volt. Amennyiben egy Európa-bajnokság elődöntőjében való szerepléséért kell küzdeni akkor azt 60 percen keresztül kell tenni.

Az edzőnek bíznia kell a pályán lévő játékosaiban. Számomra úgy tűnt, hogy a játékosok nagy része nem értette őt. Különösen az időkéréseknél volt ez probléma. Az egyik válogatott összetartásra én is elmentem. Ambros elmagyarázta mit kellene csinálni és megkérdezte a játékosokat, hogy értik-e amit mondanak. Azt mondták, hogy igen. Amikor én félrehívtam egy nem rosztovi játékost (Ambros Martin korábban a Rosztov Donnál is volt edző) és megkérdeztem, hogy érti -e amit mondott azt mondta nem. "Ezek a játékosok nem tudnak jól sem angolul, sem spanyolul."





Trefilov szerint hiba volt Ambros Martin kinevezése az orosz válogatott élére.

A 66 éves szakember újságírói kérdésre elmondta véleményét a külföldi edzőkről is.



"Az egyéni sportok esetében jobban meg tudja magát értetni a csapattagokkal, a csapatsportágakban más a helyzet. Nekem senki ne jöjjön a CSZKA Moszkva kosárcsapatával példaként, ahol évek óta légiósok játszanak", a futball is orosz példa hiszen hamarosan eltörölhetik a légióskorlátot, és akkor kiszorítják az oroszokat. Őrült szerződéseket kínálunk, aztán nézünk, ha nem leszünk ott az olimpián." - nyilatkozta Trefilov.



A kézilabdával kapcsolatban egy korábbi példát említett, miszerint meghívtak egy külföldi szakembert, aki szerint régimódi stílusban dolgoznak az oroszok.



"Makszimov 20 évvel ezelőtt olimpiát nyert a stílusával. Olyan edzőre van szükségünk, aki a hazájáért és nem pénzért harcol".



Trefilov azt is elmondta, hogy egy fiatal orosz edző kinevezésén gondolkodnak a szövetség elnökével, Szergej Shishkarevvel.



"Nehéz feladat lesz jó edzőt találni, hiszen márciusban olimpiai selejtező lesz, ráadásul több válogatott kapus is 30 év fölött van. Ilyenkor már elgondolkodnak azon, hogy folytatják-e."



A legendás orosz edző megérti az elnök felháborodását, ahogyan Martin távozásakor beszélt. A tréner szerint az elnöknek joga van elmondani a véleményét.

"Mindig az edző a felelős az eredményekért, én nem Martint sajnálom, hanem a játékosokat, hiszen néhányuknak nem lesz több alkalma Európa-bajnokságot nyerni."

