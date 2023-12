A 2023-as IHF női kézilabda-világbajnokság utolsó hétvégéjén két izgalmas és drámai összecsapás vár ránk.

A herningi Jyske Bank Boxenben a döntőbe jutásért Dánia és Norvégia csap össze közép-európai idő szerint 17:30-kor, míg a második elődöntőben két védekezésben erős csapat, Franciaország és Svédország csap össze.

Elődöntők

17:30 Dánia - Norvégia

A torna társrendezői közül egy már biztosan ott lesz a döntőben, miután Dánia és Norvégia csap össze egymással a 2023-as IHF női kézilabda-világbajnokság első elődöntőjében, egy valószínűsíthetően kiélezett mérkőzésen.

Ez minden derbik anyja, egy nehézsúlyú összecsapás a két skandináv rivális között, hiszen a két csapat 17 érmet nyert együttvéve.

Ez volt a 2022-es Európa-bajnokság döntője is, amikor Norvégia tavaly Ljubljanában 27:25-ös diadallal szerezte meg a tornagyőzelmet, és egy erős visszatéréssel újabb érmet tett hozzá lenyűgöző mérlegéhez. Norvégia ráadásul a 11-dik elődöntőjét vívja majd a kézilabda-világbajnokságok történetében, amelyből eddig nyolcat megnyert, és csak hármat veszített el.

Az elmúlt 11 összecsapásuk mérlegében Norvégia áll jobban, mivel nyolc találkozót nyertek meg, szemben a dánokkal, akik csak hármat tudtak, és a norvégok a legutóbbi négy meccsből hármat behúztak.

Eddig Norvégia rendelkezik a legjobb támadójátékkal (35 gól meccsenként), szemben Dánia 32 gólos meccsenkénti átlagával, valamint a legjobb védési százalékkal, 41,3%-kos védési arány a kapusoknál, miközben kevesebb gólt is kaptak.

Papíron úgy tűnik, hogy Norvégia enyhe favorit, de a mögöttük álló támogatással Dánia minden bizonnyal igyekszik majd kiegyenlíteni a mérleg nyelvét, és jó teljesítményt nyújtani.

21:00 Svédország - Franciaország

Hat évvel ezelőtt, a 2017-es IHF női kézilabda-világbajnokságon Svédország történelmet írt, és a Dánia elleni 26:23-as győzelemmel biztosította be első elődöntős szereplését. Azon a tornán végül a negyedik helyen végeztek, miután az elődöntőben 25-23-as vereséget szenvedtek Franciaországtól.

A történelem pénteken ismétli majd önmagát a herningi Jyske Bank Boxenben, amikor Franciaország és Svédország ismét összecsap egymással, és a két fél ismét megküzd majd a döntőbe jutásért az idei IHF női kézilabda-világbajnokságon.

Míg Svédország még soha nem jutott be a döntőbe, és azt az egyetlen elődöntőt is elveszítette 2017-ben Németországban, ezzel szemben Franciaország mind a hat elődöntőjét megnyerte, és minden alkalommal továbbjutott a kézilabda-világbajnokság döntőibe. Olivier Krumbholz csapata az elmúlt három kiadásból kettőn is döntőbe jutott, és most is célja, hogy bebiztosítsa az újabb érmet a csapata számára.

A két csapat az egyetlen, amely hét mérkőzéses győzelmi szériában van az idei világbajnokságon, de valami nagy dolognak kell történnie mivel Olivier Krumbholz a francia szövetségi kapitány bejelentette, hogy a 2024-es párizsi olimpia után visszavonul.

Meglepő módon a két csapat közül Franciaország rendelkezik a jobb támadójátékkal - 222 lőtt gól a svédek 206 góljával szemben. Krumbholz csapata azonban akkor csillogott igazán, amikor kellett: a Norvégia elleni győzelem alkalmával 23 gólt kapott, a Csehország elleni negyeddöntőben pedig 22 gólt.

Míg Svédországnak ez az első hétmeccses győzelmi szériája, addig Franciaország zsinórban másodszor kezdte meg a tornát hét győzelemmel.

Borítókép: ihf.info