A hollandok számára is meglepő, hogy női kézilabda-válogatottjuk döntőbe jutott a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.

A holland közmédia (NOS) honlapján megjelent elemzés úgy fogalmaz: a Szlovéniával, Németországgal és Dániával szembeni vereségek után már az is elég bizarr volt, hogy csapatuk az elődöntőbe jutott. Bizonyára szerencsések voltak, de az élsportban erre is szükség van - tette hozzá Richard van der Made sportkommentátor, kézilabda-szakértő.

Leszögezte, nem lehet véletlen, hogy női válogatottjuk már hatodik alkalommal jutott a legjobb négy közé világversenyen, de olyan sztárok, mint a nemzeti színektől visszavonult Nycke Groot és Yvette Broch, valamint a sérült Maura Visser hiányában meglepő ez az eredmény.

Az elemzés rávilágított, hogy olykor hullámvölgyek és hibák tarkítják a játékot, de a töretlen harci szellem és a küzdeni tudás továbbra is a csapat legerősebb fegyvere. Bizonyos mérkőzéseken működött a gyors, dinamikus kézilabda, máskor megfelelően szoros volt a védekezés, az olimpiai bajnok oroszok ellen 33-32-re megnyert elődöntőben pedig minden tökéletesen sikerült.

Ugyanakkor a fináléba jutás ellenére a februárban kinevezett Emmanuel Mayonnade szövetségi kapitány nem csak dicséreteket kap a szaksajtótól. A játékosok és az edző közötti kommunikáció már a dán Helle Thomsen időszakában is problémát okozott néha, de a francia tréner néhány hónappal ezelőtt szinte egy szót sem beszélt angolul. A Holland Kézilabda Szövetség vezetői tisztában voltak ezzel, és azonnal beíratták egy tanfolyamra, de az időkérések során, a taktikai utasításoknál nagyon fontosak a nyelvi árnyalatok, a részletek is.

A Kumamotóban zajló világbajnokságon az is előfordult, hogy két játékos, Estavana Polman és Jessy Kramer átvette tőle a szót, mert úgy gondolták, hogy másképpen kell játszani.

Mayonnade néhány csere, illetve annak elmaradása miatt is kapott már kritikát. Richard van der Made szerint elsősorban Estavana Polmant kellene többet pihentetnie, de azt a kommentátor is elismeri, hogy az eredmény a francia edzőt igazolja.

A szakíró némileg előre is tekintett, és kijelentette, a holland válogatott jó esélyekkel várhatja a jövő nyári, tokiói olimpia selejtezőjét.

"Úgy gondolom, a szövetség illetékeseinek meg kell látogatniuk Nycke Grootot" - írta. Ezzel arra utalt, hogy a Győr korábbi, a dán Odense HB jelenlegi irányítója tavaly lemondta a válogatottságot, de az ötkarikás játékok előtt talán vissza lehetne csábítani.

Amennyiben a hollandok megnyerik a vasárnapi, Spanyolország elleni döntőt, automatikusan kijutnak az olimpiára. Ha kikapnak, meg akarják rendezni a márciusi selejtezőtornájukat.

A vasárnap - magyar idő szerint - 12.30-kor kezdődő finálé televíziós közvetítésének két helyszíni sztárvendége és szakértője Yvette Broch és Rafael van der Vaart lesz.

A korábbi kiváló átlövő tavaly nyáron felfüggesztette - illetve a jelek szerint befejezte - a pályafutását, ennek ellenére elutazott Japánba, a torna helyszínére. Az elmúlt napokban több riporter is szeretett volna interjút készíteni a Győr korábbi világklasszisával, ő azonban csak pénzért hajlandó nyilatkozni, önmagát ugyanis már nem kézilabdázónak, hanem hírességnek tartja.

Az Ajax, a Real Madrid, a Tottenham Hotspur és a holland válogatott korábbi labdarúgója, Van der Vaart a felesége, Estavana Polman miatt van jelen a világbajnokságon. Ő nem mutat sztárallűröket, ugyanúgy biztatja a csapatot a lelátón, mint honfitársai, ő is a szurkolói busszal jár a meccsekre, gyakran feltűnik a büfében, és győzelem esetén az ünneplésből is alaposan kiveszi a részét.



Borírtókép: Facebook.com/ IHF