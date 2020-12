A női kézilabda Európa-bajnokság rajtja előtt néhány nappal kiderült, hogy a románok beállója, Crina Pintea megfertőződött a koronavírussal, emiatt kénytelen lemaradni a kontinenstornáról.



A románok talán legnagyobb sztárja, Cristina Neagu többek között erről is szót ejtett a GSP.ro-nak adott interjúban.



A 32 éves átlövő hetedik alkalommal vesz részt Európa-bajnokságon és bízik benne, hogy a fiatal keret csapatként fog tudni küzdeni.



Bogdan Burcea együttese hétfőn érkezett meg a dániai Koldingba, ahol csütörtökön Németország ellen kezdi meg a kontinenstornát.



"Ez mindegyikünk számára nehéz időszak, hálás vagyok, hogy kézilabdázhatunk. Dániának nagyon nagy köszönet azért, hogy egyedül megrendezik az Európa-bajnokságot. Ez azt mutatja, hogy a sportág él. - nyilatkozta a román átlövő.



Neagu elmondta azt is, hogy a románok több szempontból is nehéz helyzetben vannak, hiszen közel egy éve nem játszottak együtt a válogatottban.



"Néhány játékosunk a tavalyi évben debütált világeseményen a nemzeti csapatban és elég sok játékosunknak ez lesz az első világeseményen. Azt gondolom, hogy ez jelentős hátrány számunkra, bízom benne, hogy csapatmunkával kompenzálni tudjuk".





Cristina Neagu játékára, nagy szüksége lesz a román csapatnak.

Fotó: Jan Christensen / FrontzoneSport via Getty Images



A CSM Bucuresti átlövője a szurkolók hiányáról is említést tett.



"A szurkolók mindig ott voltak velünk, támogatásuk nagyon sok erőt adott, meggyőződésem, hogy a TV képernyők előtt nagyon fognak nekünk szurkolni. Remélem győzelmekkel tudjuk ezt meghálálni nekik."



A 32 éves kézilabdázót négyszer választották meg a világ legjobbjának, szót ejtett csapattársa Crina Pintea hiányáról is.



"Nagyon komoly veszteség számunkra, nemcsak támadásban, hanem védekezésben is. Nehéz lesz őt pótolni. Megpróbálunk csapatként játszani és pótolni a hiányzókat."



Neagu később megemlítette, hogy nem tűzött ki személyes célokat, számára a csapat a fontos.



"Egészséges szeretnék lenni, számomra a csapat teljesítménye a fontos. Nagyon nehéz volt ez a két hónap mert állandóan sérüléssel bajlódtam. Igyekszem a legjobb formámat hozni."



Frissítés: A cikk megjelenésekor a román csapatban még csak Crina Pintea koronavírus-tesztje lett pozitív, azóta kiderült, hogy Laura Moisa (Chiper) is koronavírusos, így a románok továbbra sem tudnak edzeni a női kézilabda Európa-bajnokság helyszínén. Chipert elkülönítették, és öt nap múlva újra tesztelik.

Borítóíkép: Facebook.com/ EHF Euro

Forrás: GSP.ro