Kovács Anna ötvenszeres válogatott kézilabdázó bejelentette, hogy idén nyáron visszavonul.

"Ez a szezonom szinte csak arról szólt, hogy fáj a térdem és térdsérüléssel bajlódom. Az elmúlt két hétben meghoztam a döntést, hogy nyáron befejezem a pályafutásomat" - nyilatkozta hétfőn klubja, a DVSC közösségi oldalán a jobbátlövő.



Hozzátette, azért is van különösen nehéz helyzetben, mert tulajdonképpen nem ő döntött a karrierje lezárásáról, hanem a térde kényszerítette erre.



"Szerettem volna még magas szinten játszani, nem akartam 30 évesen befejezni. Jelenleg minden egyes nap egy pokol számomra, olyan fájdalmaim vannak, hogy nagyon nehéz ezt tovább csinálni" - mondta Kovács.



A tavaly nyáron térdműtéten átesett játékos leszögezte, a következő három hónapban is szeretné a lehető legjobb teljesítményt nyújtani és bajnoki bronzéremhez segíteni a Debrecent.



A békéscsabai születésű Kovács Anna előbb Újkígyóson, majd szülővárosa klubjában nevelkedett, az élvonalban a Békéscsabai Előre NKSE, az Érd, a Dunaújvárosi Kohász KA és a DVSC színeiben eddig összesen 296 mérkőzésen 1465 gólt szerzett. Dunaújvárosi színekben 2016-ban megnyerte az EHF Kupát.



A magyar válogatottban 2011 és 2019 között 50 mérkőzésen 147 alkalommal volt eredményes. Szerepelt a 2016-os és a 2018-as Európa-, valamint a 2017-es és a 2019-es világbajnokságon is.

