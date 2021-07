Ifj. Kiss Szilárd szövetségi edző szerint a magyar női junior kézilabda-válogatott számára nagy előny volt a tapasztalat a vasárnapi, győztes Európa-bajnoki döntőben.

"Nagyon összetartó csapatunk van, ez is segített a sikeres szereplésben. Nagy előny volt a fináléban, hogy mi már több döntőt is játszottunk, az oroszoknak talán elsőre ez sok volt" - idézi a magyar szövetség (MKSZ) honlapja Kiss Szilárdot.



A szakvezető hozzátette, különösen amiatt nagyon boldog, hogy a Celjében rendezett tornán szinte minden mérkőzésüket nagy fölénnyel nyerték meg, egyedül a franciák elleni találkozó volt szorosabb, de a végjátékban ott is felülkerekedtek az ellenfélen.

A magyar együttes százszázalékos teljesítménnyel menetelt a végső sikerig, hiszen a csoportkörben Románia (27-19), Csehország (33-20) és Norvégia (36-26), a középdöntőben Franciaország (20-16) és Horvátország (35-24) ellen is nyert, az elődöntőben 33-26-ra legyőzte Svédországot, a fináléban pedig 31-22-re verte Oroszországot.

"Ez a korosztály 2018-ban serdülő, 2019-ben pedig ifjúsági Európa-bajnokságot nyert, idén pedig junior Eb-t. Tétmérkőzésen 22 meccsből 22 győzelem a mérlege, ami egészen imponáló" - mondta Novák András, az MKSZ operatív igazgatója.



Hozzátette, a pénteken kezdődő tokiói olimpián szereplő női felnőtt válogatott három tagja 2018-ban junior világbajnokságot, egy játékosa pedig 2019-ben junior Eb-t nyert.

"Remélem, hogy a friss junior Európa-bajnok együttesből is mind többen lesznek alapemberei a felnőtt nemzeti csapatnak a közeljövőben, hiszen ez az igazi értékmérője az utánpótlás-sikereknek" - vélekedett.

Borítókép: Cseh Péter/ MKSZ