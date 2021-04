Már zajlanak az egyeztetések a női kézilabda-válogatottal az olimpiai indulás jogát kiharcoló szakmai stábbal. Erről is beszélt Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke a Sport TV Mai helyzet című műsorában. Szeretnék, ha Elek Gábor, Danyi Gábor és Görbicz Anita továbbra is segítené a munkát, de a selejtezőtorna előtt mentális és fizikális felkészülésért felelős szakemberekkel is szeretnének még együtt dolgozni.

2008 után ismét ott lesz az olimpián a magyar női kézilabda-válogatott, amely márciusban Győrben vívta ki az olimpiai részvétel jogát. A tornán a címvédő orosz, a riói olimpán ezüstérmet szerző, francia, a vb-ezüstérmes spanyol, illetve a brazil és a svéd válogatottal került egy csoportba.



Pálinger Katalin leszögezi, hogy ez egy kőkemény olimpia lesz, ahol nem lesz könnyű meccse senkinek. Magyarország erős csoportba került, de ez egy édes teher, hiszen ott leszünk Tokióban.



„Minden meccsen úgy kell odaállnunk, hogy a maximumot kihozzuk magunkból. Nyilván az oroszok és Franciaország ellen nem mi leszünk az esélyesek, de egy spanyol, brazil, svéd csapat ellen azt gondolom, igenis komoly eséllyel lépünk pályára. Ott tényleg ki-ki meccs lesz mindegyik, sok kérdőjel van addig. Például, hogy milyen kerettel tudnak a csapatok utazni, és reméljük, ez nem a laborokban dől majd el. Továbbá a formaidőzítés is számít, ki bírja jobban a terhelést, hozzáteszem, nem megszokott, hogy egy világversenyen minden mérkőzés után legyen pihenőnap. Lesz idő felkészülni” - nyilatkozta Pálinger Katalin, aki szerint jó úton indultak el a selejtező előtt, a fizikai és mentális felkészítésre is koncentráltak. A tervek szerint marad az a mentális munkát végző stáb, amely a selejtező előtt is dolgozott. „A megbízatásuk egyelőre az olimpiai selejtező végéig szólt, de szeretnénk folytatni velük az együttműködést, ugyanúgy Holanek Zoltánnal az erőnléti munka tekintetében. Szerencsére pozitív a fogadtatás minden irányból.”

A szakmai stáb kialakításával kapcsolatban zajlanak az egyeztetések: „Elkezdtük, de konkrétumokat még nem szeretnék mondani, amíg ezek nem zárulnak le. A szövetségi kapitány és Danyi Gábor is, amikor még szövetségi kapitányokként elvállalták, akkor a megbízatásuk az olimpia végéig szólt, amennyiben sikeresen kvalifikálnak. Bízom benne, hogy ők nem kérdőjelesek” – fogalmazott az alelnök, majd felvetődött, hogy Danyi Gábor azóta Győrből Siófokra szerződött (2021 nyarától), és ott neki teljesen új csapatot kell építenie.

„Ez teljesen jogos, bár Danyi Gábor úgy írt már alá Siófokra, ha jól tudom, hogy velünk érvényes szerződése volt, de természetesen ezt le kell ülni átbeszélni, akár kompromisszumokkal. Ez meg fog történni a közeljövőben. Abszolút az a cél (hogy együtt tartsák ezt a keretet – a szerk.), és Görbicz Anita szerepe is megkérdőjelezhetetlen számomra, és mindenki más számára is. Rengeteget hozzátett ehhez a sikerhez, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokat jelentene az ő jelenléte.”









Pálinger elmondta, hogy neki is nagy megkönnyebbülés, hogy sikerült a kvalifikáció.



„Mikor öt éve megkaptam ezt a nagyon szép feladatot, hogy a női szakágat vezessem, ez volt a legfontosabb cél, hogy semmi sem számít, csak jussunk ki az olimpiára. Nem mondom, hogy sikerekkel volt kikövezve ez az út, de a végcélt elértük. Rengeteget tanultam én is, nagyon sok tapasztalatot szereztem sportvezetőként. Azt gondolom, a csapat is nagyon sokat tanult, és biztos vagyok benne, hogy például az Eb-kudarc is kellett ahhoz, hogy egy ilyen úton elinduljunk, és ennyire komolyan vegye mindenki. A fejekben annyira pozitív változás volt érezhető az olimpiai selejtező előtt már, hogy megmondom őszintén, nem nagyon kételkedtem. Úgy voltam vele, ha most nem sikerül, így sem, akkor nem nagyon tudom, mit lehetne még kitalálni. De szerencsére működik ez az út, és azt hiszem továbbra is, hogy ennek a csapatnak nem ez az olimpia lesz a fő világversenye, hanem a következő kettő. Ha megnézzük a játékosok átlagéletkorát, még mindig a nagyon fiatal csapatok közé sorolnak bennünket. Ha megnézzük, ezen a sorsdöntő meccsen kik voltak, azok, akik hozták tulajdonképpen, akkor az a 3-4 olyan rutinos játékosunk volt. Sajnos ebből a rutinos játékosból van 4-5, és nem 15, akik közé be lehetne építeni a jelenlegi 20-21 éves rutintalan reménységeinket. Most úgy nézünk ki, ha nekik nem megy mondjuk egy sorozatterhelésben folyamatosan ilyen jól a játék, akkor a 20-21 évesektől várjuk a nemzetközi klasszis teljesítményt, ez nem feltétlenül helyes. Nyilván az lenne a legszebb, ha ezt ők is tudják majd hozni, és ez egy jó ötvözet lehet. Ez egy óriási dolog, ráadásul tapasztalatszerzésnek is egy óriási lehetőség ez a fiatal játékosok számára, hogy részt vehetnek már most, ilyen fiatalon az olimpián.”

Forrás: sport1tv.hu

Borítókép: Illyés Tibor/ MTI