Az M4 Sport Kézilabda Magazinjában hirdetette ki a világbajnokságra utazó keretét Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya.

A nemzeti együttes november végén utazik ki Dél-Koreába, ahol részt vesz a Szöul Kupán, majd ezt követően folytatja közvetlen felkészülését, immár a világbajnokság helyszínén, Kumamotóban.

"Úgy érzem, ez a jelenlegi legjobb csapat, bízom benne, hogy eredményesek leszünk a világbajnokságon" – mondta el a kerethirdetés kapcsán Kim Rasmussen.

"A 18 játékosból a rajtra 16 kézilabdázót nevezhetünk. Eddig mindig két kapussal játszottuk a mérkőzéseket, így vagy közülük, vagy beállók, esetleg a belső pozíciókban szereplők közül választom majd ki a rajtra az összesen két tartalékot. Ami a posztokat illeti, három remek kapunk van, Bíró és Kiss a Bajnokok Ligájában edződik, Triffa Ágnes pedig nagyon nyugodt játékos, biztosan hárít sok lövést, emellett a szélről is jó hatékonysággal véd. A jobbszélsők közül a Lukács-Faluvégi párossal dolgoztuk végig az évet, itt nincs meglepetés, készen állnak a vb-re. A jobbátlövők közül Kovács Anna minden szempontból nagyszerű formát mutatott az ősszel, és bár egy éve nem dolgozott velünk, jól ismeri a rendszert, amiben játszunk, védekezésben is hasznos, csakúgy, mint Kiss Nikoletta, aki messziről is hatékony tud lenni, Klujber pedig a Bajnokok Ligájában is bizonyít hétről-hétre. Az irányítók kapcsán Kovacsics Anikó és Tóth Gabi is folyamatosan együtt dolgozott a csapattal, utóbbi sokat fejlődött is, rájuk bízhatom a pályán a támadások vezénylését, Kovacsics pedig csapatkapitányként egyértelműen a válogatott vezére. Vámos Petra újonc, dinamikus, erős, jól védekezik, bármelyik belső poszton bevethető, és ne feledjük, a jövőnek is dolgozunk. Beálló pozícióban már tavaly is jól teljesített Szabó Laura és Tóvizi Petra, de itt tovább fiatalítunk, Pásztor Noémi is velünk lesz, sokat fejlődött, készen áll a tornára. Ami a balátlövőket illeti, itt talán nem is balátlövőkről kell beszélnünk, hiszen Háfra Noémi és Tomori Zsuzsanna egyaránt bevethető a másik oldalon és védekezésben is, utóbbi játékos támadásban is fontos szereplő, passzai, szervezőkészsége, ütemérzéke végett. Bevallom, ezen a poszton volt a legnehezebb döntenem, és vérzett a szívem a kimaradókért, ugyanakkor a vb után ismét nyitottá válik a keret, de mivel a legjobb csapatot akarjuk kiállítani a tornára, szerencsés, ha sokan akarják a sikert. Balszélen Schatzl Nadine az utóbbi világversenyeken rendre nagyszerűen teljesített, bízom benne, hogy ezúttal is meghatározó lesz, Márton Gréta folyamatosan velünk dolgozott az utóbbi időben, gyors, egyre több lehetőséghez jut a klubjában, így neki is ott a helye a keretben. Összességében sokan talán azt mondják, kockázatos ennyi fiatallal belevágni az előttünk álló feladatokba, de mindenkinek, aki ott van a keretben, egytől-egyig kiemelkedően jó a hozzáállása."

A magyar női válogatott világbajnoki kerete:

Kapusok: BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), KISS Éva (Győri Audi ETO), TRIFFA Ágnes (DVSC Schaeffler)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (Győri Audi ETO), LUKÁCS Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbátlövők: KISS Nikoletta (Érd), KLUJBER Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), KOVÁCS Anna (DVSC Schaeffler)

Irányítók: KOVACSICS Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), TÓTH Gabriella (Érd), VÁMOS Petra (DVSC Schaeffler)

Beállók: SZABÓ Laura (Érd), PÁSZTOR Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), TÓVIZI Petra (DVSC Schaeffler)

Balátlövők: HÁFRA Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), TOMORI Zsuzsanna (Siófok KC)

Balszélsők: MÁRTON Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), SCHATZL Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Szövetségi kapitány: Kim RASMUSSEN

Edző: SITI Beáta

Kapusedző: BAKOS István

A Szöul Kupa programja (magyar idő szerint):

November 23., szombat:

8:10 Koreai köztársaság-Szerbia

10:00 Oroszország–Magyarország

November 24., vasárnap:

8:10 Szerbia-Oroszország

10:00 Koreai köztársaság–Magyarország

November 26., kedd:

8:10 Magyarország–Szerbia

10:00 Koreai köztársaság-Oroszország

Női világbajnokság, 2019. november 30.-december 15., Kumamotó, Japán:

A-csoport: Kuba, Angola, Szlovénia, Norvégia, Hollandia, Szerbia

B-csoport: Ausztrália, Brazília, Dél-Korea, Dánia, Franciaország, Németország

C-csoport: Kazahsztán, Szenegál, Spanyolország, Magyarország, Románia, Montenegró

D-csoport: Kongó, Argentína, Kína, Svédország, Oroszország, Japán

A csoportok első három-három helyezettje jut a középdöntőbe.

A magyar válogatott csoportmérkőzései (magyar idő szerint):

November 30., szombat, 10:00: Magyarország-Kazahsztán

December 1., vasárnap, 10:00: Spanyolország-Magyarország

December 3., kedd, 7:00: Magyarország-Montenegró

December 4., szerda: 11:00: Magyarország-Szenegál

December 6. péntek, 11:00: Románia-Magyarország

A világbajnokság győztese kijut a tokiói olimpiára, a 2-7. helyezettek olimpiai selejtezőt játszhatnak 2020 márciusában.



A vb során három cserére nyílik lehetőség.



