A Franciaország elleni válogatott mérkőzés közben derült ki, hogy a svédek ásza, Isabelle Gulldénnak ez lesz az utolsó mérkőzése a nemzeti csapatban. A 31 éves játékos hosszú idő óta lábsérüléssel bajlódik.



Az Aftonbladetnek adott interjúban elmondta, hogy egy régóta húzódó sérülés miatt már nem bír tovább játszani, és a jövőben több időt szeretne tölteni kisfiával. A Brest Bretagne irányítója a döntését még a kontinenstorna előtt meghozta, azonban erről csak néhányan tudtak a csapatból.



"Nagyon sokat játszottam a válogatottban, gyakran 60 percet, a testem jelezte pihennem kell". - nyilatkozta a svéd portálnak az irányító.



Gullden 2007-ben mutatkozott be a svéd válogatottban, ahol 234 alkalommal lépett pályára, és ezeken 846 gólt szerzett. Az interjúban szót ejtett a számára legszebb és legnehezebb időszakáról is. Elmondta, hogy a 2010-es és a 2014-es Európa-bajnokság volt számára. a legsikeresebb torna. Előbbin ezüst, utóbbin bronzérmet szerzett a kontinenstornán.



Azt is elmesélte az interjúban azt, hogy óriási csalódásként élte meg a 2015-ös, szintén Dániában rendezett világbajnokságot, valamint azt, hogy a 2012-es londoni olimpián kiestek a csoportkörből.

Gulldén az utolsó gólja után elsírta magát.



Borítókép: Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images