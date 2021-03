Elek Gábor szövetségi kapitány szerint lelkileg és pszichésen is rendben vannak a magyar női kézilabda-válogatott játékosai a péntektől vasárnapig tartó győri olimpiai selejtezőtorna előtt.

A válogatott csütörtöki, online sajtóbeszélgetése előtt derült ki, hogy Elek Gábor - aki múlt szerda óta koronavírus-fertőzés miatt karanténban volt - szerda este csatlakozhatott a csapathoz, miután minden tesztje negatív lett.



A Ferencváros vezetőedzőjeként is tevékenykedő Elek elmondta, a betegsége enyhe lefolyású volt, és távolléte alatt is folyamatosan kapcsolatban maradt a szakmai stáb tagjaival, Danyi Gáborral és Görbicz Anitával, illetve látta az edzések videofelvételét.



Hozzátette, nem hiszi, hogy bármilyen fennakadást okozott volna a kényszerű hiányzása, számára viszont okoz némi nehézséget, hogy felvegye a fonalat, mert 10-11 nap után találkozott ismét személyesen a játékosokkal, és nagyon kevés az idő a torna kezdetéig.



"Nagyon jó a hangulat, azt látom, hogy lelkileg és pszichésen is rendben vannak a lányok" - szögezte le Elek.



A magyar válogatott pénteken 17 órától Kazahsztánnal, szombaton 17.30-tól Szerbiával, vasárnap 20.30-tól pedig az olimpiai címvédő Oroszországgal mérkőzik a győri Audi Arénában. Az idén nyárra halasztott tokiói ötkarikás játékokra az első két helyezett jut ki.



Danyi Gábor kijelentette, a vasárnapi regeneráló edzés óta rendben zajlik a felkészülés, mindenki egészséges várakozással tekint a hétvége elé.



"Nem lehet kérdés, hogy győzelemmel kell kezdenünk, de kimondva-kimondatlanul a szerbek elleni, szombati mérkőzés lesz a kulcs" - nyilatkozta.



A 19 fős keret 11 tagja a Ferencváros játékosaként csalódottan érkezett a nemzeti csapathoz, ugyanis a montenegrói Buducnost Podgorica ellen múlt szombaton a nyolcaddöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától. A Győri Audi ETO KC vezetőedzője felidézte, hogy az első csapatmegbeszélésen azt kérte, mostantól mindenki a válogatott feladataira összpontosítson.



"Ezt nyilván nem lehet egy mondattal elintézni, de másnaptól elkezdtek remekül dolgozni, és a történtek egyáltalán nem okoznak fennakadást az itteni munkában. Nyilván nem voltak boldogok, de nem hátráltatja a munkát, nem láttam csalódottságot. Túltették magukat rajta, és maximálisan a válogatott edzéseire koncentrálnak" - mondta Danyi.



A válogatott másodedzője úgy fogalmazott, a decemberi dániai Európa-bajnokság előtt kialakított és ott használt taktikába nincs lehetőség belenyúlni, és nem is lenne célszerű.



"Egy jól kialakított védekezés-támadás koncepciót, arculatot szeretnénk még jobbá tenni és még hatékonyabban játszani, illetve a meglepő dolgainkat akarjuk jobban, hatékonyabban és eredményesebben felhasználni" - magyarázta.



Bíró Blanka közölte, mindenki nagyon elszánt, és nagyon látszik a csapaton, hogy mindenkinek egy cél lebeg a szeme előtt, hogy ezen a hétvégén a válogatott sikeres legyen. A Ferencváros BL-kudarcára utalva kijelentette: mindenki tisztában volt azzal, ha ezt a terhet cipelik, és magukkal hozzák erre a hétre, az semmiképpen nem lesz jó.



"Ezt most félre kell tennünk, itt a magyar válogatottért és a magyar kézilabdáért kell küzdenünk. Nagyon látszik mindenkin, hogy próbál ezen az úton haladni" - nyilatkozta a kapus.



Bíró úgy vélekedett, szerinte "óriási mínusz", hogy a világjárvány miatt zárt kapuk mögött kell játszaniuk, de az elmúlt hónapokban már megszokták a helyzetet, és azt, hogy jobban hallják egymás hangját a pályán.



"Ha ez az ötezres aréna tele lenne hétvégén, az sokkal nagyobb lendületet tudna adni. A BL-ben is hiányzott, és bár a vírushelyzet miatt sok akadályba ütközünk, ezeken nem szabad rágódnunk, félre kell tennünk, és csak a feladatra összpontosítani" - mondta a kapus.



Kovacsics Anikó kifejtette, nem nagyon foglalkoztak Elek Gábor távollétével, hiszen a munkán nem változtatott, de örülnek, hogy immár teljes a szakmai stáb.



"Ez egy hárommeccses hétvége lesz, annak ellenére, hogy mindenki a szombatra készül. Az eredmények úgy is alakulhatnak, hogy mindhárom meccs nagyon fontos lesz, és semmi nem dől el szombaton. Végig élesnek kell lennünk" - magyarázta az FTC irányítója.



Lukács Viktória közölte, mindenkinek az olimpiai szereplés az álma, de a kijutás lehetőségét senki nem teherként éli meg. A győri jobbszélső hozzáfűzte, nem hiszi, hogy ilyesfajta problémájuk lenne, mert jelenleg jó a hangulat, és nagyon egyben van a csapat.



"Van segítségünk is, egy coaching csapat minden második nap foglalkozik velünk, és akinek szüksége van rá, egyénileg is tud velük beszélgetni" - árulta el Lukács.

