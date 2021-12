A spanyolországi női kézilabda-világbajnokságon a csoportkör második mérkőzésén Csehország ellen lépett pályára. A mieinktől ezúttal is hiányzott Szőllősi Zácsik Szanda, illetve ezúttal Szemerey Zsófia maradt ki az első mérkőzéshez képest.



A magyar csapat kezdte jobban a mérkőzést, Klujber góljával 3-2 volt az állás.



A tizedik percben Klujber Katrin talált be ismét, majd Háfra tette be a labdát Bordásnak, amivel már három gól lett a különbség a két csapat között. (7-4)



Klujber harmadik gólja után Jan Basny, cseh szövetségi kikérte első idejét. (8-4)

Az időkérés jót tett a cseheknek, előbb büntetőből Jerabkova, majd Malá lerohanás után talált be, így kettőre jött fel ellenfelünk. (8-6)

Tíz perccel az első félidő vége előtt Kácsor Gréta lőtt egy óriási gólt (12-9)



Kovarova két góljával egy gólra jött fel a cseh együttes, ezért Golovin is időt kért (12-11)

Öt perccel az első játékrész vége előtt, Jerabkova egyenlített, de Kácsor góljával újra nálunk volt az előny. (13-12)



Az utolsó öt percben kettős emberhátrányban is tartani tudtuk a különbséget, sőt az utolsó percben a háromgólos előnyért támadtunk, de Kácsor lövését Kudlackova védeni tudta.



Az utolsó másodpercben Klujber háromnegyed pályáról lőtt kapura, de ebből nem született gól. A szünetben 17-15 volt az állás a magyar csapat jávára.



