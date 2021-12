A női kézilabda-világbajnokság fináléjának díjátadóján Hassan Moustafa, a Nemzetközi Kézilabda Szövetség elnöke, összetévesztette az ezüstérmest, illetve a bronzérmest. - derült ki a dán sport.tv2.dk cikkéből.

A spanyolországi női kézilabda-világbajnokság vasárnapi fináléjában Norvégia Franciaország ellen játszotta a döntőt, amelyet az északiak nyertek meg hét góllal.

Az IHF egyiptomi elnöke, amikor gratulált a dobogós helyezetteknek, akkor összekeverte Dániát és Franciaországot.

„Megerősítem, hogy Norvégia lett a világbajnok" - kezdte Mousztafa. Ezután következett a kínos baki.

"Dánia lett a második és Franciaország a harmadik.”

I’m more interested in who won the Presidents Cup#handball pic.twitter.com/uE9ZpfGYPP