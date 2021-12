Háfra Noémi szerint nagyon hosszú távra lehet tervezni a magyar női kézilabda-válogatott jelenlegi keretével, amely a 10. vagy a 11. helyen végez a spanyolországi világbajnokságon.

"Ma úgy jöttünk ki, hogy ez az utolsó meccsünk, és mindenki hozza ki magából, ami még benne van. Szerintem ezt nagyon jól megoldottuk, hiszen a kapuban, védekezésben és támadásban is jöttek azok a dolgok, amiket gyakoroltunk" - nyilatkozta a balátlövő vasárnap, miután a csapat 35-28-ra legyőzte a Koreai Köztársaságot a középdöntő harmadik, utolsó fordulójában.



A Győri Audi ETO KC játékosa úgy fogalmazott, az ázsiai csapatban vannak meglepetések, amiket ezúttal is nagyon jól csináltak, a magyarok nem tudtak ezekre úgy reagálni, ahogyan kellett volna, de összességében könnyű meccset játszottak.



A magyarok Szlovákiát múlt csütörtökön 35-29-re, Csehországot szombaton 32-29-re legyőzték, Németországtól hétfőn 25-24-re kikaptak Llíriában, így az E csoport második helyén végeztek, és két pontot vittek magukkal. A középdöntőben szerdán Dániától 30-19-re kikaptak, és pénteken már Kongó 30-22-es legyőzése előtt kiderült, hogy nem juthatnak tovább a negyeddöntőbe. A csapat a 10. vagy a 11. helyen zár, végső helyezése hétfő este, a középdöntő I. és II. csoportjának utolsó mérkőzései után derül ki.



Háfra úgy vélekedett, nem a téttől függ, hogyan játszik a válogatott, amely nagyon jól fogja bírni a terhet a jövőben, mert játékosai fiatalok, tele önbizalommal.



"Még nem tartunk ott, ahol más csapatok, amelyek régóta együtt készülnek. Mi most kezdtük a munkát, és még nagyon sokat kell dolgoznunk. Nagyon hosszú távra tudunk tervezni, csak tapasztalatot kell szereznünk, hozzá kell szoknunk a terheléshez, és ahhoz, hogy kétnaponta meccs van, de jól haladunk" - nyilatkozta.



A tornát 37 lövésből 24 góllal záró kézilabdázó hullámzónak értékelte a saját teljesítményét, "részben azért, mert kevesen voltunk, és a terhelés is teljesen más volt".



Bíró Blanka elmondta, tudták, hogy Dél-Koreának igazából egy belső sora van, amely mérkőzésenként ötven percet tölt a pályán. A németek ellen is csak a szünetig tudták tartani magukat, ezért a magyarok tisztában voltak vele, hogy a második félidő első tíz perce nagyon fontos lesz.



"Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült a negyeddöntőbe jutás. A Németország elleni meccs lett volna a kulcs ahhoz, hogy könnyebb dolgunk legyen a középdöntőben" - vélekedett a Ferencváros kapusa. Hozzáfűzte, meghatározó játékosok estek ki a torna előtt a keretből, de látható, hogy hosszú távon kik alkothatják a válogatottat.



A világbajnokságot 32 százalékos védési hatékonysággal záró Bíró leszögezte, még nagyon sok munka vár a csapatra, és otthon is rengeteget kell tenni azért, hogy a válogatottban minél meghatározóbb játékos legyen valaki, és minél jobb teljesítményt tudjon nyújtani.



Lukács Viktória úgy fogalmazott, nagyon nehéz volt annak tudatában játszani, hogy ez lesz az utolsó mérkőzésük a világbajnokságon, de éppen ezért akartak győzni, és ezért harcoltak az utolsó pillanatig.



"Örülök, hogy egy szép mérkőzéssel sikerült lezárnunk a szereplésünket. A helyezésünket nem mondanám jónak, de örülök, hogy voltak győztes meccseink, illetve voltak olyanok is, amelyekből tanulnunk kell. A németek elleni találkozó nagyon bosszantó, említhetjük a játékvezetőket, de a 19 eladott labda a mi hibánk volt" - magyarázta a győri jobbszélső, aki harminc lövésből 19 gólt szerzett a hat meccs során.

Hozzátette, a lelkükkel egy kicsit többet küzdöttek, mint taktikailag, de úgy véli, ez is fejleszthető, és reményei szerint a jövőben összeér a csapat.

Borítókép: IHF