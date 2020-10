Egyetlen pozitív koronavírus-teszt következtében akár két válogatottat is kizárhatnak a decemberben sorra kerülő norvég-dán közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokságról.

A vártnál is drasztikusabb szabályokról a norvég TV2 számolt be. A csoportkörben, a középdöntőben, illetve a döntő hétvégén Trondheimben szereplő csapatokat - köztük a magyar válogatottat - teljesen elszigetelik majd a külvilágtól, nem találkozhatnak a családtagjaikkal, a barátaikkal, a szurkolókkal és a sajtó képviselőivel sem, vagyis csak a mérkőzések és az edzések miatt hagyhatják el a szállodájukat.



A norvég hatóságok további szigorú feltételeket is meghatároztak a december 3-tól 20-ig tartó torna kapcsán: amennyiben egy játékos tesztje pozitív eredményt hoz, azonnal karanténba küldik a csapatát, sőt azt a válogatottat is, amellyel legutóbb játszott.



Vagyis egy eset miatt két együttes számára érhet véget a kontinensviadal.



Erik Langerud, a Norvég Kézilabda Szövetség főtitkára közölte, nem tehetnek mást, betartják a hatóságok szigorú irányelveit. Hozzátette, a külföldi sportvezetők közül nem mindenki érti, miért van szükség Norvégiában ilyen drasztikus szabályokra, hiszen hozzászoktak a saját rendszerükhöz.



A torna dániai mérkőzéseire legfeljebb ötszáz, a norvégiai találkozóira legfeljebb kétszáz nézőt engednek majd be. A magyar együttes a trondheimi C csoportban december 4-én Horvátországgal, 6-án Szerbiával, majd 8-án a világbajnok Hollandiával játszik. A négy csoportból az első három helyezett jut a középdöntőbe.

