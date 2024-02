A csapat február 28-án Tatabányán, március 2-án pedig Gümligenben lép pályára aktuális riválisa ellen.



"Nagyrészt a világbajnokságon részt vevő játékosok kaptak helyet a Svájc elleni meccsek előtti felkészülést megkezdő keretben, de nyilván a sportforma és a sérülések is befolyásolták a névsort" - mondta a szövetség honlapján Golovin Vlagyimir. "Háfra Noémi állapotára kíváncsiak vagyunk, így ő is kapott meghívót, meglátjuk, mennyiben tudja most segíteni a válogatottat, hiszen hosszú távon mindenképpen számolunk vele."

A nemzeti együttes február 26-án kezdi meg a felkészülést.

A magyar női válogatott kerete:

kapusok:

Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria)

jobbszélsők:

Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (SG BBM Bietigheim, német)

jobbátlövők:

Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Albek Anna (Motherson-Mosonmagyaróvári KC), Papp Nikolett (SCM Gloria Buzau, román)

irányítók:

Vámos Petra (DVSC SCHAEFFLER), Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria)

beállók:

Bordás Réka (Praktiker-Vác), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (Motherson-Mosonmagyaróvári KC)

balátlövők:

Kuczora Csenge (Praktiker-Vác), Juhász Gréta (Kisvárda Master Good SE), Háfra Noémi (SG BBM Bietigheim)

balszélsők:

Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Schatzl Nadine (Győri Audi ETO)

Az Eurokupa 3-4. fordulójának programja:

február 28., szerda:

Magyarország-Svájc, Tatabánya 17.00

Norvégia-Ausztria, Halden 19.15

március 2., szombat:

Svájc-Magyarország, Gümligen 16.30

március 3., vasárnap:

Ausztria-Norvégia, Innsbruck 16.00

korábbi eredmények:

Magyarország-Norvégia 31-38 (17-19)

Svájc-Ausztria 33-27 (18-11)

Ausztria-Magyarország 32-34 (15-19)

Norvégia-Svájc 44-29 (23-18)

Az állás: 1. Norvégia 4 pont, 2. Magyarország 2 (65-70), 3. Svájc 2 (62-71), 4. Ausztria 0

Az Eurokupában azok a csapatok vesznek részt, amelyek nem lépnek pályára a decemberi, magyar-osztrák-svájci közös rendezésű Európa-bajnokság selejtezősorozatában.

Fotó: MTI