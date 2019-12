Dánia válogatottja 26-26-os döntetlent játszott Szerbiával szerdán a Japánban zajló olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában.

A szerbek pontszerzése azt jelenti, hogy a dán csapat az 1. csoport ötödik helyezettjeként zárja a tornát, vagyis biztosan nem jut a legjobb hét közé, így nem vehet részt a márciusi olimpiai selejtezőtornán.



A szerbeknél Jelena Lavko, az Érd jobbátlövője négy, Sanja Radosavljevic, a Vác balszélsője két gólt dobott. A dánoknál Anne Mette Hansen, a Győr balátlövője 11 lövésből csupán kétszer talált be.

What a fight!

In the end Serbia and Denmark finish their final match in the main round with a draw at #Japan2019@rssrbije@dhf_haandbold #handinhand pic.twitter.com/UnxQxQLxfg